Zastupitelé podpořili vedení Terezína, aby vyjednávalo s krajem o převodu památek.

Wieserův dům býval kdysi nejhonosnějším palácem v Terezíně, za posledních dvacet let ale katastrofálně zchátral. Teď se však opět začíná probouzet k životu. | Foto: Deník / Karel Pech

Mají podporu. Terezínští zastupitelé na jejich posledním jednání deklarovali, že souzní s jednáními, která vedou městští radní s Ústeckým krajem o převodu rozsáhlých pevnostních památek. K jejich údržbě ani opravě nemá město kapacity. Podle vedení Terezína je výhodné kraji přenechat co nejvíc památek. Hejtmanství se zatím hlásí pouze k těm opraveným, jednání ale pokračují. Ve hře je i to, že by majetek převzal stát.