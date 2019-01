Litoměřice – Rekordní počet mladých interpretů soutěžících ve třech kategoriích poslala do finále porota na semifinále soutěže, které se uskutečnilo koncem února.

Po těžkém rozhodování, zvláště v kategorii B od 13 do 16 let, kdy nebyl kvůli vysoké kvalitě výkonu interpretů výběr vůbec jednoduchý, vybrala pětičlenná porota 28 mladých zpěvaček či zpěváků z Čech i Slovenska, kteří se poperou o titul Little Star 2017. Finálový večer šestého ročníku soutěže odstartuje dnes večer v sále Domu kultury v Litoměřicích v 18 hodin a finalisté se utkají kromě titulu také o zajímavé ceny.



„Little Star vznikla v době velké popularity televizních reality show proto, aby měli šanci vyzkoušet si takovou soutěž i ti, kteří by se do televize nepřihlásili. Letošním ročníkem se navíc soutěž stala mezinárodní, z největší dálky je Asia Smolková z Limbachu na Slovensku a z Čech Izsabela Jati z Hukvald,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Městských kulturních zařízení města Litoměřice.

Dva finalisté dali přednost účasti na finále soutěže Česko zpívá, zbylých 26 bude soutěžit ve třech kategoriích a jejich výkony budou hodnotit známé hvězdy z hudební branže: Iva Kubelková, Dalibor Janda, Petr Kotvald, Milan Peroutka a profesor Eduard Klezla.



Akcí bude provázet Lumír Olšovský a doprovod bude hraný živě – kategorie A bude doprovázena klavírním doprovodem a zbylé dvě kategorie kapelou Little star Band.



Vyhlášení proběhne na konci večera, kdy výherci obdrží květiny, sladké odměny, pozvánku na křest nového alba skupiny Hodiny, dále možnost navštívit speciální den otevřených dveří na Konzervatoři a VOŠ J. Ježka či si užít workshop nebo 14 denní pobyt na talentovém kempu společnosti Talent Company. Absolutní výherce získá titul Little Star 2017 a možnost vystoupení v hlavním programu litoměřického Vinobraní 2017 před 20 tisíci diváky.