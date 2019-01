Litoměřicko - Právě vyšlo nejnovější číslo Týdeníku Litoměřicko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Týdeník Litoměřicko ze 30. ledna 2019 | Foto: Deník

Týdeník Litoměřicko vychází každou středu jako příloha Litoměřického deníku.

Tříkrálová sbírka byla úspěšná a lidé štědří

Umíme být štědří a letošní Tříkrálová sbírka to potvrdila. Mnohá místa hlásí rekordní výnosy, výtěžek tradiční charitativní akce přitom pomůže potřebným, z velké části přímo v regionu, kde koledníci peníze vybrali. Kolik dali lidé u nás? Kde se vzala legenda o třech mudrcích? A co skutečně znamená formule, psaná posvěcenou křídou na dveře? I to se dočtete v tématu týdne. …

Libochovická kastelánka: Duchové mě zatím nechávají být

Michaela Prokopová vystřídala k 1. lednu 2019 ve funkci kastelána libochovického zámku Ladislava Peška a rovnýma nohama se ponořila do práce. Nová kastelánka chystá opravu střechy, novou expozici, ale třeba také „geokešink“. „V areálu zámeckého parku budou umístěny schránky s tajenkami, když je účastníci všechny najdou, budou zařazeni do slosování o zajímavé ceny, zřejmě mezi nimi bude i víkend v zámeckém apartmánu,“ láká Michaela Prokopová. Povídali jsme si s ní v rozhovoru týdne. …

A nechybí ani seriál Hasiči kolem nás! V něm představujeme dobrovolné sbory z našich obcí.

