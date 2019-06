Rozhovor: Miluji vůni knih. Napsat svou vlastní byl můj sen

Mamánek, žárlivec, nevěrník. I s těmito typy mužů se setkáte v nové knize Evy Štíbrové Dolejšové nazvané Já a moji muži. Nedávno ji pokřtila v litoměřické Knihovně K. H. Máchy, kde už 30 let pracuje.

Ve vazbě skončil Afričan, podezřelý ze znásilnění dívky

Okresní soud v Litoměřicích poslal do vazební věznice Afričana podezřelého ze znásilnění 16letilé dívky na poli u obce Lukavec. Za znásilnění hrozí dotyčnému dva až osm let vězení. „Skutek je poměrně dobře důkazně podložen. Důvody pro vazbu útěkovou byly shledány. Je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, dokladů, pro účely trestního řízení je nezbytné si ji zajistit umístěním ve vazbě,“ zdůvodnil rozhodnutí soudce Miroslav Kureš.

