Rozhovor: Biju se za nemocnici i přes nenávist, kterou to přináší

Místostarosta Karel Krejza (ODS) byl zastáncem prodeje litoměřické nemocnice prostřednictvím otevřené soutěže, která by podle něj byla nejrychlejší a z hlediska transparentnosti nejbezpečnější. Preferoval by jiný subjekt než Krajskou zdravotní. Pokud nemocnici převezme, může podle něj hospodařit tak, jak se to bude hodit nejbližší ústecké nemocnici, například přesunem lékařů.