Nový Týdeník Litoměřicko: O houbách se znalcem i soutěži Miss s krásnou dívkou

Litoměřičané, zkuste zdravé houby. Lahodný je choroš i hnojník

Jsme houbařská velmoc a nejvášnivější houbaři na světě. Alespoň jednou ročně vyrazí na houby přes sedmdesát procent obyvatel České republiky, což ve světě nemá obdoby. Ve sbírání hub jsme však dost konzervativní. Proč tedy nevyzkoušet něco nového? Spoustu zajímavostí najdete v tématu týdne. …

Denisa: Vyhrát soutěž Miss? To by byl můj splněný sen

Dovolená v Egyptě, možná nějaká cesta po Evropě a čtyři soustředění. To si naplánovala na nynější prázdniny 18letá Denisa Czervoniaková z Postoloprt. Studentka lounského gymnázia je finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2018. Kdo získá titul „královny krásy“, se mezi deseti mladými ženami rozhodne na podzim. Jediné zástupkyně Ústeckého kraje jsme se ptali v rozhovoru týdne. …

