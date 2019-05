Okres Litoměřice - Ve středu vychází nejnovější číslo Týdeníku Litoměřicko. Podívejte se, co tentokrát nabízí.

Vychází nový týdeník! | Foto: archiv

Rozhovor: Vedoucí dramaťáku v Litoměřicích: Moji žáci mi nejsou vzdálení

Lenka Pařízková vede literárně dramatický obor na Základní umělecké škole (ZUŠ) v Litoměřicích. Už 9 let učí divadlo děti a mladé od 6 do 19 let.