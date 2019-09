Příběh chytrého města: Lavičky a koše s nabíječkou i mapové aplikace orientující v třídění odpadu. Podobné chytré „vychytávky“ v Litoměřicích oceňují obyvatelé i experti na elektronizaci.

Jak mohou vypadat města v regionu za pár let?

Energetika, mobilita, zdravotnictví vzdělávání či nové technologie. To jsou jen některé z problematik, kterými se dnes naše města musí zabývat. 30. září se v Praze uskuteční konference s názvem Města budoucnosti, kde budou zástupci měst a obcí hovořit o svých problémech, sdílet své zkušenosti a společně s odborníky hledat řešení pro úspěšné fungování. Která naše města se dnes řadí mezi takzvaná Smart Cities a co by jim nemělo chybět? Více v tématu týdeníku!

Událost týdne: Studentka Kateřina Jelínková z Litoměřic se stala letošní královnou Czech and Slovak Photo Girl. Získala auto na jeden rok, korunku a také se podívá do Las Vegas.

Týdeník Litoměřicko

· 24 stran z okresu Litoměřice

· Vychází každou středu jako součást Litoměřického deníku

· Přehledný kulturní servis + tipy redaktorů Deníku

· Fotostrana ze zajímavé akce v okrese

· Událost týdne, rubriky Lidé odvedle, Hasiči z okresu a strana Čtenáři píší

· Dvoustránkový rozhovor s místním zajímavým člověkem

· 4 strany okresního sportu, křížovka a zprávy z malých obcí

Máte pro redakci zajímavý námět či připomínku? Napište nám na adresu redakce.litomericky@denik.cz.