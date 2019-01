Okres Litoměřice - I letos si stovky lidí vyšláply na vrcholy okresu. Na Lovoš šli turisté už počtyřicáté.

Shodit nějaké to kilo z Vánoc, vypotit kocovinu ze silvestra. To bývají často důvody, proč se o Novém roce šňůry lidí v okrese vydávají na jeho dominanty jako Radobýl nebo Lovoš. Chtějí se ale také potkat se starými přáteli či si udělat nové známé. A když počasí dovolí, samozřejmě se pokochat dalekými rozhledy do kraje.

Lidé z Litoměřic míří hlavně na Radobýl. „Šlo o 54. ročník výstupu, máme vůbec nejdelší tradici takové novoroční akce v celém Ústeckém kraji,“ zdůraznila Jana Wünschová, předsedkyně místního Klubu českých turistů (KČT). Jeho služba poutníkům rozdávala novoročenky. Řada z nich si k tomu 399 metrů nad mořem pořídila také novoroční čtyřlístek. Jeho zakoupením podpořili budování turistických cest pro handicapované.

Výletníci na ně nakonec přispěli celkovou částkou 10 640 korun. „Všem moc děkujeme. Vybrali jsme o dva a půl tisíce víc než loni,“ byla spokojená Jana Wünschová. Řada lidí přitom dala víc než „povinnou“ dvacetikorunu. KČT na vrchu rozdal od 9 do 13.30 hodin 782 novoročenek, a to není zdaleka celkový počet těch, kteří na Nový rok na Radobýl vyrazili. „Bylo bláto, ale šlo to,“ konstatovala předsedkyně k podmínkám úterního výstupu.

Víc než tisíc lidí na Lovoši

Na Lovoši měla služba lovosického KČT na Nový rok k 16. hodině napočítáno 1077 lidí. Už mžilo a začínalo chumelit, počasí ale většinu dne přálo a nabídlo pěkný rozhled. Turisté z Lovosic i okolí se na vrch vypravili letos počtyřicáté organizovaně. „První výstup na Lovoš se v 79. roce konal po rekonstrukci zdejší turistické chaty,“ připomněla předsedkyně zdejšího KČT Milena Šiklová.

Chatu na Lovoši nechal roku 1924 postavit kníže Schwarzenberg, zázemí tu poutníci měli ale i dříve. Před 90. rokem byli místní turisté součástí tělovýchovné jednoty podniku Secheza, ten chatu obnovil v rámci „akce Z“. Od té doby novoroční výstupy pořádají každoročně. Milena Šiklová na Lovoš chodí už od roku 1987.

Vrch Lovoš. Foto: Deník/Karel Pech

Poslední léta stoupá 570 metrů nad moře na Nový rok kolem tisícovky lidí. Na restauraci v malé chatě je to trochu moc. Pokochat se krásnými výhledy až k Ještědu chodí podle Šiklové víc a víc lidí, a stále mladších. „V 90. letech jich bylo kolem dvou až tří set, kolem nového milénia pět set, od roku 2010 se to drží kolem tisícovky,“ vypočítala předsedkyně.

Ze Štětí na Špičák

Vrcholy mají v oblibě i na Štětsku. Každoročně už od svého vzniku, tedy šest let, vyráží na Nový rok dopoledne podstatná část členů Turistického klubu Štětí na nedaleký Špičák. Klub sdružuje kolem dvou set lidí všech generací nejen z města a jeho okolí, ale například i z Litoměřic, Děčína nebo Prahy. „Je to jedna z našich nejnavštěvovanějších akcí,“ zmínila o novoročním výstupu předsedkyně klubu Helena Krejčová.

Protože se na kopec u Štětí jde po rozoraném poli, nechávají si turisté zadní vrátka náhradním programem na hřišti ve Stračí. Letos 281 metrů nad moře došlo 62 lidí, zbytek, hlavně děti, se kvůli blátu rozprchl na zmíněné hřiště, ale i do okolních lesů. „Nepršelo, ale trochu foukalo a výhled byl zamlžený,“ bilancovala Krejčová.

Oproti masovým akcím na Radobýlu a Lovoši jde podle ní v případě výstupu na Špičák hlavně o přátelskou akci. „Někdo na vrcholu bouchne šampaňské či rychlé špunty, jiný třeba vytáhne cukroví a chlebíčky,“ popsala předsedkyně atmosféru novoroční akce.