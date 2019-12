Silvestrovský ohňostroj zkomplikuje na hodinu autobusovou dopravu v Lovosicích.

Autobusové nádraží v Lovosicích. Archivní foto | Foto: Deník/Karel Pech

Kvůli pořádání ohňostroje na Václavském náměstí v Lovosicích budou autobusové linky č. 651, 655, 660, 661, 662, 663, 664, 665 a 679 v úterý 31. prosince v čase od 16 do 17 hodin vedeny po objízdné trase. Autobusová zastávka Lovosice, centrum nebude obsluhována vůbec a zastávka Lovosice, kostel bude dočasně přesunuta do ulice Zámecká do prostoru parkovacích stání.