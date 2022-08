O opakovaném zakouření z výrobny na rozhraní Novobranské a Klášterní ulice informovala redakci Alena Hubková, který bydlí v nedaleké Okružní. Na nočních fotkách z 5. a 19. srpna zachytila kouř vycházející z udírny.

„V letních dnech vzhledem k teplotám přes 35 stupňů se v bytech větrá až přes noc. Není to zrovna libá vůně,“ zmínila rezidentka. Podle ní tady k jevu docházelo už v minulosti i přes den, asi před třemi roky mělo dojít k zlepšení. „Ale již předminulé i minulé léto kouř z provozovny v nočních hodinách opět začal nabírat na síle. Dokonce natolik, že je někdy v zimě cítit i přes zavřená okna,“ popsala Alena Hubková s tím, že na konci minulého týdne dostala rodina po horkém dni opět dávku kouře z provozovny.

Vedoucí společnosti Vlastimil Chovaneček mladší popsal, že výrobky vaří v páře. Ale aby získaly aroma a barvu, po zasušení na ně pouští kouř, asi na 15 až 30 minut. Topí bukovou štěpkou a Chovaneček připustil, že kouř je intenzivní. Propisuje se to do větší kvality výrobků.

Investice do řešení

Do řešení problémů se spalinami ve firmě investují. Před třemi roky pořídili za 800 tisíc spalovač, který po vyuzení produktů odvádí kouř do komínu, jiného, než do kterého jdou spaliny z páry. Nedávno zvýšili i výústek komínu, aby byl rozptyl co nejvýš. Proces počítačově řídí klapky. Systém občas zlobí. Co se stalo začátkem srpna, bylo podle Chovanečka zatím jediným opravdu závažnějším karambolem. „Rozpojila se komunikace počítače,“ vysvětlil s tím, že systém pak ladili technici.

Kromě toho se ale občas stane, že klapka nedovře, jak má. Podle Chovanečka v tom hraje bez pochybností roli tlak a obecně výkyvy počasí. Pak systém pustí část kouře do komínu, který má odvádět jen páru. Ten je nad okny domu, kde bydlí i část rodiny Chovanečkových. „Snažíme se, aby to fungovalo, jinak bychom trestali sami sebe. Hned na to reagujeme. Upravujeme program podle počasí, konkrétně tlaku a vlhkosti,“ podotkl vedoucí společnosti s tím, že jsou v kontaktu s bezprostředními sousedy.

„Nás to tu obtěžovalo dříve, pak vystavěli komín výš. S panem Chovanečkem komunikujeme, pokud něco je, vždycky mu volám nebo mu to nafotím a on to okamžitě dá do pořádku. Teď byl dlouho klid,“ uvedla Jiřina Kostnerová z Klášterní ulice.

Závažnější porucha systému, která stojí za zakouřením ulice na začátku srpna, by se podle Chovanečka neměla opakovat. K částečnému zakouření ale došlo i v noci na pátek 19. srpna. „Hned od rána to řešil technik a teď probíhá kontrola všech součástí systému, vše správně funguje. Přesto rozebíráme celý systém a snažíme se na skrytý problém přijít,“ ujistil Chovaneček.

Ve firmě si nicméně uvědomují, že podobný potravinářský provoz může být především pro místní, bydlící v centru, zatěžující. Dlouhodobější problémy ostatně byly i se závozem na pěší zóně, kde provozovna stojí. To však nedávno vyřešili. Pronajali si bývalé železářství ve Vavřinecké ulici, kam teď přesouvají expedici.

Firma se chce do budoucna soustředit zejména na výrobu pršutů na rodinném statku v Hlinné, která okolí kouřem nezatěžuje. Chovaneček naopak hodlá pomalu upouštět od výroby klasických uzenářských výrobků jako novobranská tlačenka nebo ústecká klobása. Právě jejich chuť je daní za občasné intenzivnější zakouření. I tak by vedení společnosti v budoucích letech vidělo výrobnu raději jinde, než je teď.

Ve hře je přesunout ji také do Vavřinecké. Nebo někam jinam. „Budeme se účastnit výběrového řízení na pivovar,“ nastínil Chovaneček. Opravenou část tohoto brownfieldu v centru už město pronajalo novému menšímu pivovaru. S plány nechat s pomocí dotace rekonstruovat i jeho další část seznámilo lidi vedení města nedávno.

Úřad řeší stížnosti

Na litoměřickém městském úřadu mají kvůli srpnovému zakouření na stole už přinejmenším druhou stížnost. První už řešili s provozovatelem úředníci odboru životního prostředí. Stížnosti na zápach z různých typů provozoven často řeší i Česká inspekce životního prostředí.

„Hranice, kdy to je a není snesitelné, jsou velice komplikované. Jde o to, jestli to přesáhlo určitou míru,“ nastínil mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Inspektoři mají takzvanou „čichací místnost“, která tuto hranici pomáhá určit. Chovanečka ale na inspekci zatím neřešili. „V tomto případě neevidujeme žádný podnět,“ potvrdil Ovečka.