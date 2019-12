Hodina H se přiblížila. Úderem sobotní půlnoci nahradí starý mýtný systém nový satelitní. Společnost CzechToll, která ho zavádí, v posledních dnech investovala desítky milionů korun do opatření, která mají zabránit kolonám na hranicích kvůli řadě menších dopravců ze zahraničí, jež si potřebné palubní jednotky nepořídili včas. V Ústeckém kraji můžou prý nastat komplikace v dopravě pravděpodobně jen na dálnici na hranici s Německem. Zodpovědní dopravci i běžní řidiči osobních aut ale mají zůstat v klidu. Projet by měli bez problémů.

Jako rizikové místo v Ústeckém kraji hodnotí CzechToll hraniční přechod na dálnici D8 Krásný Les/ Breitenau. „Očekáváme zde tvorbu kolon u první čerpací stanice ve směru do České republiky, kde je umístěné obchodní místo,“ potvrdil mluvčí společnosti Miroslav Beneš. Díky speciálním opatřením se ale prý i zde podařilo podstatně snížit očekávané kolony. „Nyní v těch nejexponovanějších časech hrozí řidičům bez nové palubní jednotky čekání v řádu několika málo hodin,“ ujistil Beneš.

Za pár dní bude klid

Zvýšené riziko tvorby kolon začíná v pondělí ráno a potrvá do odpoledne. V pozdních odpoledních a nočních hodinách očekává CzechToll plynulý provoz bez komplikací. Podobná situace se pak může opakovat ještě v úterý a ve středu, ke konci týdne už podle dopravního modelu komplikace neočekávají. Všechny komplikace by se prý díky řízení dopravy měly týkat pouze řidičů, kteří si palubní jednotky včas nezajistili. „Pro ty odpovědné s novou palubní jednotkou a pro řidiče osobních vozidel chceme zachovat volný průjezd,“ slíbil Beneš.

K řadě odpovědných firem v Ústeckém kraji, které pro své řidiče boxy nového mýtného systému zajistily, patří čížkovická Autodoprava Řehák. „Řešili jsme to registrací a objednáním mýtných jednotek přes internet,“ přiblížil Zdeněk Kylíšek z firmy. Větší dopravci měli výhodu, nad 10 objednávek jim CzechToll odesílal krabičky poštou. V čížkovické autodopravě mají kolem 35 vozidel, jezdí s nimi do celé Evropy. Z potíží na cestě se spuštěním nového mýta v Autodopravě Řehák strach nemají. „Všichni straší, ale všude systémy nějak startovaly a všude to fungovalo,“ zmínil Kylíšek.

Novou technologii si mohli řidiči vyzvedávat už od 23. září také v sídle Krajské hospodářské komory v Ústí nad Labem, kde kvůli tomu měli prodlouženou pracovní dobu. Denně byl zájem o desítky krabiček, především od zástupců menších místních dopravců, chodili i cizinci. „Ve čtvrtek byl zájem extrémní,“ řekla Kateřina Herbová z komory. Dopředu objednaní měli přednost, lidé ale chodili i nepozvaní. Ti si museli chvíli počkat. „Byl to nápor, ale zvládli jsme to,“ zhodnotila Eva Dlasková z hospodářské komory.

Pro hlídky celníků se toho s novým mýtným systémem mnoho nemění. „Budeme kontrolovat tak, jak doposud. Jediné, co se změní, že v sobotu o půlnoci vyměníme auta od Kapsche za auta od CzechTollu,“ uvedl mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Nejedlý. „Kontrolovat budeme v první řadě nákladní vozidla, jestli mají palubní jednotku, nebo ne,“ dodal s tím, že neexistuje žádný generální pardon například na první tři dny, kdy CzechToll očekává nápor zájemců o registraci.

Většina dopravců se už registrovala

Problém na D8 u hranic s Německem by mohl nastat kvůli nezodpovědným dopravcům od našich sousedů, kteří si včas nepořídili potřebnou „škatulku“ nového mýtného systému.

V Německu podle statistik zbývá zaregistrovat přibližně 19 500 automobilů, zaregistrována je tedy přibližně třetina vozidel z této země.

K novému mýtnému systému celkově mají v CzechToll zaregistrovány dvě třetiny vozidel, jež po zpoplatněných komunikacích v ČR pravidelně jezdí. Je to více než 300 tisíc vozidel ze 458 tisíc.

V samotné ČR je registrováno už více než 90 procent dopravců. V absolutním počtu mají zaregistrováno už přibližně 115 tisíc automobilů. Zbývá něco málo přes 10 tisíc automobilů.