Nové dílo připomene vznik státu. V hodnotící komisi chybí odborník

Litoměřice - Školu v Litoměřicích zkrášlí umělec. Nevyberou ho však znalci.

Nové dílo se zařadí k dalším artefaktům ve veřejném prostoru jako Havlova busta sochařky Alžběty Kumstátové.Foto: Deník / Pech Karel

Do 28. února můžou kumštýři podat návrh na zhotovení uměleckého díla připomínajícího letošní sté výročí vzniku Československa. Město ho chce mít hotové v říjnu. Adjustováno bude na fasádě Masarykovy ZŠ směrem do ulice Bratří Čapků, případně před ní. Dílem se tak nejčastěji pokochají žáci, studenti i dospělí, kteří budou najedení odcházet z Centrální školní jídelny.

Jeho cena nesmí překročit 170 tisíc korun. „Může mít formu pamětní desky, sochy, případně busty. Dovedu si představit, že jeho součástí bude časová osa obsahující důležité mezníky státu. Uvidíme, s jakými nápady přijdou výtvarníci,“ říká starosta Ladislav Chlupáč.

UMĚNÍ NEJSOU ŘEDKVIČKY

Město výzvu k podání návrhu díla uveřejnilo na svých webových stránkách a zároveň s ní obeslalo vytipované umělce i vysoké umělecké školy. Nad podmínkami vypsání zakázky se někteří potenciální uchazeči pozastavovali. Nezvyklé jim přišlo například to, že si o vrácení návrhů, které nezvítězí, musejí výslovně požádat. Nebo že město nezveřejnilo složení hodnotící komise.

„Obávám se, že žádný kvalitní umělec do takto nejistého podniku nepůjde, protože není vůbec jasné, kdo bude o jeho návrhu odborně rozhodovat. Takto se vypisují zakázky na dodávku ředkviček, ne na umělecké dílo ve veřejném prostoru,“ poznamenává šéfredaktor architektonického časopisu Era21 Filip Landa, který je rodákem z Litoměřic, kde až do svých 30 let žil.

Město složení komise prozradilo dodatečně na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Překvapivě tak vyplynulo, že v komisi, která má hodnotit umělecké dílo, nesedí žádný kunsthistorik, umělecký kritik nebo umělec. Došlé návrhy budou vedle starosty, místostarosty a ředitele školy hodnotit úředníci a historici.

Podle vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Andrey Křížové podrobnosti otevřeného výběrového řízení řešila kulturní komise města. Vedoucí byla oprávněna zadat zakázku přímým nákupem a jmenování komise bylo jak nad rámec zákona, tak i interního příkazu starosty a tajemníka města o zadávání veřejných zakázek. „Za člena hodnotící komise jsem nevybrala nikoho z odborné umělecké veřejnosti, aby mu nebylo znemožněno se o tuto zakázku ucházet,“ říká Křížová.

„Dalo se to ošetřit tak, že umělci, kteří by byli jmenováni do komise, by se do konkurzu nesměli přihlásit. Stačilo se jich zeptat, zda o něj mají, či nemají zájem,“ namítá Landa, který byl sám členem několika komisí rozhodujících o veřejných zakázkách v oblasti architektury.

Odborníci tu vedle zástupců zřizovatele bývají ve většině. „Byl jsem svědkem toho, že je svými odbornými argumenty přesvědčili o tom, že jejich první a neodborný dojem je mylný,“ popisuje Landa.

MĚLO TO BÝT JINAK

Původně měl dílo vytvořit akademický sochař Libor Pisklák, který je autorem několika artefaktů v Litoměřicích. Hotový návrh portrétu prezidenta Masaryka předem projednaný s pracovníky památkové péče i s vedením Masarykovy ZŠ byl předložen kulturní komisi. Její členové návrh neakceptovali a navrhli vyhlásit na dílo veřejnou soutěž se zapojením odborné komise. O jejím složení už kulturní komise nerozhodovala.

„My budeme posuzovat cenu a to, jaký na nás dělá dílo dojem. Má to být pocta výročí vzniku Československa. Umělecké kvality nejsou v tomto případě tak podstatné,“ myslí si člen kulturní komise Jiří Adámek, který za ní byl do výběrové komise nominován. Především je rád, že město akceptovalo návrh kulturní komise na vypsání výběrového řízení.