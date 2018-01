Nováčci SPD a Piráti chtějí do komunálek

Litoměřicko - Noví poslanci za Litoměřicko otevírají regionální kanceláře.

Poslaneckou kancelář otevřela v Litoměřicích novopečená poslankyně Monika Jarošová z Bohušovic.Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Poslaneckou kancelář otevřela v Litoměřicích novopečená poslankyně Monika Jarošová z Bohušovic. Malý nebytový prostor v Michalské ulici si její domovská Svoboda a přímá demokracie (SPD) pronajala a vyšperkovala už na konci minulého roku. Svou kancelář plánují i Piráti, bude však v Ústí.

Cíl poslaneckých nováčků je zřejmý. Chtějí být blíže občanům. „Otevřeno budeme mít každé pondělí od 10 do 17 hodin, nepravidelně i v dalších dnech,“ plánuje Litoměřičan Dominik Hanko z SPD s tím, že v pondělí bude v kanceláři s asistentkou poslankyně Jarošová, v ostatních dnech jen asistentka nebo on.

To, že si poslankyně Jarošová, potažmo místní SPD otevřela kancelář přímo v Litoměřicích, podle Hanka nesouvisí s komunálními volbami, které proběhnou už v říjnu.

„Otevřeli bychom ji, i kdyby se letos nekonaly. Jen jsme využili možnosti čerpání poslaneckých náhrad s cílem být blíže spoluobčanům a naslouchat jejich potřebám,“ vysvětluje Hanko. SPD nicméně kandidátku do komunálek v Litoměřicích sestavit plánuje, a to vůbec poprvé. „Máme lidem co nabídnout jak volebním programem, tak našimi kandidáty,“ myslí si Hanko.

Místo pro regionální kancelář hledá i Mikuláš Peksa z Litoměřic zvolený do Sněmovny za Piráty. Ovšem v Ústí. „Krajské sdružení je toho názoru, že bych měl být pokud možno co nejblíž co největšímu počtu svých voličů, kteří pocházejí z celého kraje,“ vysvětluje Peksa a dodává, že krajští Piráti už vytipovali několik míst, o nichž budou hlasovat.

Do zdejších komunálních voleb mají v úmyslu jít i Piráti, jejichž místní sdružení v současnosti formálně vzniká. „Jsme nejpočetnější pirátské místní uskupení v kraji, takže se rozhodně nechceme držet zpátky,“ říká Peksa. Litoměřičtí Piráti podle něj zároveň neformálně jednají s potenciálními koaličními partnery, nejčastěji se Stranou zelených.

Obecně větší šanci na úspěch v komunálních volbách má z obou dvou nováčků podle politologa Lukáše Novotného SPD. V jejím případě prý příliš nezáleží na tom, kdo konkrétně v místě do voleb půjde. „U SPD volí lidé především lídra Tomia Okamuru. Když to přeženu, je jedno, kým se obklopí,“ myslí si politolog. Podle něj o tom vypovídá i úspěch SPD v posledních volbách do krajského zastupitelstva. „Okamura říká věci jednoduše a srozumitelně, a to na určitou část voličů platí,“ dodává Novotný, který působí na katedře politologie a filozofie ústecké univerzity.

V případě šancí dalšího relativního nováčka na politické scéně ANO, které do komunálních voleb půjde podruhé, podle politologa záleží na tom, zda se Babišovi podaří sestavit vládu a zda vůbec v politice setrvá. „Jinak by také mohly s komunálními volbami proběhnout i opakované volby do Sněmovny,“ upozorňuje Novotný. „Nicméně právě v okrese Litoměřice má ANO dobrou pozici díky Richardu Brabcovi a Lovochemii.“

I s Richardem Brabcem, který je momentálně místopředsedou vlády, mají lidé možnost setkat se přímo v Litoměřicích. Regionální kancelář má na Mírovém náměstí.