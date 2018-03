Nová relaxační a klidová zóna vznikne u potoka Čepel

Výroba - Výroba Obsluha strojů18 500 Kč

Obsluha ostatních strojů a zařízení pro chemickou výrobu operátor výroby hnojiv. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18500 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, Obsluhuje výrobní zařízení a reguluje vstupní faktory, jako je např. tlak, teplota, vstup médií, čistota provozu atd…, zajišťuje pochůzkovou činnost a kontroluje stav zařízení v provozu, provádí čištění technologie, spolupráce s ostatními zaměstnanci provozu, směnný provoz, Požadujeme:, Vyučení v oboru provozní chemik či technického zaměření (výhodou), manuální zručnost, chuť pracovat, snaha dlouhodobě se profilovat na provoze, loajalita, dobrý zdravotní stav, ochota pracovat ve směnném provozu, Nabízíme:, Finanční hodnocení a benefity: , motivující finanční ohodnocení, 13. mzda, odměny akcionáře, stabilizační příspěvek, příspěvek na dojíždění, příspěvek na penzijní / životní pojištění, příspěvky na stravování, příspěvek na zotavenou, příspěvek do firemní cafeterie, Ostatní benefity: 5 týdnů dovolené, bezúročné půjčky pro zaměstnance, program Sport - volné vstupy do sport. zařízení, firemní akce pro zaměstnance, slevové prodejní akce, prodej občerstvení v chemickém areálu, zázemí skupiny Agrofert, pomoc zaměstnancům v nouzi, zvýhodněné tarify mobilního volání., Své životopisy posílejte na libuse.tomanova@lovochemie.cz, odevzdejte osobně na personální oddělení nebo nás kontaktujte na tel.: 416 562220, 702007942 (Libuše Tomanová) denně od 8.00 - 14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.