Informovali o tom organizátoři s tím, že pokud to situace dovolí, mají původní termín Úštěckého adventu v sobotu 18. prosince připravenou náhradní variantu. Tou by měla být mnohem komornější akce Putování s anděly, která se bude konat v souladu s vládním nařízením platným v den konání.

Putování s anděly se místo velkého jarmarku konalo v Úštěku i loni. K dispozici tu návštěvníci měli několik stánků s vánočním zbožím rozmístěných na více místech v centru města.

Adventní ani vánoční trhy na Mírovém náměstí v Litoměřicích neproběhnou

„Mrzí nás to, ale v současné situaci se to dalo očekávat. My toto rozhodnutí respektujeme, i když se u nás stále neměří stejným metrem. Přeplněné budovy zahraničních obchodních řetězců jsou v pohodě a český trh venku je nebezpečný. Přesto to přijímáme s pokorou a doufáme, že tato vlna covidu je poslední. Držíme palce našim zdravotníkům v první linii a přejeme jim, aby to vše brzo skončilo a mohli se věnovat své normální práci,“ vzkázali organizátoři jarmarku.