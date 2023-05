S představením prvního díla v sobotu 20. května zahájila svůj život zcela nová galerie na zdi místního kulturního domu. Lidé na frekventovaném místě v centru města v nadcházejících týdnech uvidí velkou abstraktní kresbu místní umělkyně Lenky Kahuda Klokočkové. Později ji mají vystřídat další díla zdejších mladých tvůrců.

V Litoměřicích představili první dílo nové galerie na zdi | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Jednání o nové galerii pod širým nebem začala už před dvěma lety. Záměr byl nejen schovávat umění vevnitř v galeriích a muzeích. „Ale dostat ho i ven,“ vysvětlil zastupitel a historik Filip Hrbek s tím, že inspirací byla pražská Artwall Gallery i menší realizace v Ústí nad Labem.

Umělkyně Lenka Kahuda Klokočková u svého díla, které otevírá litoměřickou galerii na zdi. Foto Deník/Jaroslav BalvínZdroj: Deník/Jaroslav BalvínNalezení vhodné zdi v Litoměřicích paradoxně pomohla porucha statiky terasy v objektu kulturního domu, kdy dělníci museli kvůli statickém průzkumu sundat obložení v části pláště. Zeď pak stačilo trochu zarovnat, a nové místo pro umění ve veřejném prostoru bylo na světě.

První dílo tvořila Lenka Kahuda Klokočková za zábranou přímo na místě, a to i za deště či v noci. Z velké části jde o kresbu, kterou se zabývá jako umělkyně i umělecká pedagožka. „Chtěla jsem, aby to evokovalo pocity bázně, ale i odvahy. Doufám, že energie, kterou jsem do toho vložila, bude přenosná i na diváka,“ řekla k obří kresbě autorka. Tvůrčí tým by chtěl na zdi kulturního domu v představování nových děl místních mladých umělců pokračovat. Jestli a jak přesně se tak stane, rozhodne i středeční jednání litoměřické kulturní komise.

Věž, tvůrčí dílny, prohlídky a další. Muzejní noc se v Litoměřicích vydařila