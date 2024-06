Hned několik zajímavých potravin z Litoměřicka má velkou šanci získat letošní značku Regionální potravina Ústeckého kraje. Podívejte se, jací malí a střední výrobci letos uspěli.

Produkty nominované v roce 2024 na udělení značky Regionální potravina Ústeckého kraje. | Foto: se svolením SZIF

Nejčerstvější nominace na Regionální potravinu, respektive na právo nosit tuto značku, oznámil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Ten soutěž administruje pro pořadatele, kterým je ministerstvo zemědělství.

„O značku Regionální potravina se v Ústeckém kraji utkalo 52 místních výrobců s 259 produkty,“ shrnula Eva Češpiva, mluvčí SZIF, s tím, že soutěž probíhá každoročně ve všech krajích České republiky.

Tyto nominace potvrdí předání ocenění na slavnostním vyhlášení v rámci výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích v pátek 13. září.

„Vždy je hezké vyhrát nějakou soutěž či získat ocenění. Ať už jste malí nebo ještě menší, jako například my. Punc označení Regionální potravina vám téměř jistě otevře dveře k větší propagaci vašich výrobků a k většímu zájmu zákazníků. Nic není zadarmo, nicméně tým kolem soutěže Regionální potravina odvádí dobrou práci a snaží se producentům pomoci přežít a růst,“ říká s vděčností vítěz v kategorii Alkoholické a nealkoholické nápoje z roku 2022 Štěpán Ren.

V soutěži Pivo Ústeckého kraje bodoval litoměřický pivovar a Kocour z Varnsdorfu

„Naše výrobky nesou označení Regionální potravina, čehož si velmi vážíme. Jsme taktéž rádi, že i my můžeme přispívat k šíření dobrého jména a kvality českých potravin nejen v České republice, ale i v zahraničí prostřednictvím prezentací na zahraničních veletrzích a výstavách. Ocenění Regionální potravina nám přineslo možnost spolupracovat s novými obchodními partnery a díky marketingové podpoře se dostáváme do širšího povědomí veřejnosti. Jsme hrdí na to, že naše výrobky prošly hodnocením a získaly ocenění. Je to pro nás ujištění, že naší práci děláme dobře a kvalitně,“ uvedl ke svému loňskému vítězství v kategorii Masné výrobky tepelně opracované Tomáš Babinec.

Další oceněné potraviny z kraje najdete na stránce

regionalnipotravina.cz.

„Ocenění Regionální potravina, které se nám podařilo několikrát získat, bereme zejména jako garanci kvality pro naše zákazníky. Je to velké ocenění našich výrobků, jelikož si od začátku zakládáme na používání kvalitních surovin,“ uvedl Jiří Ondečko, vítěz z roku 2021 a 2023 v kategorii Pekařské výrobky.

Cílem soutěže Regionální potravina je podpora domácích producentů lokálních potravin a motivace zákazníků k jejich vyhledávání na pultech obchodů, farmářských trzích či přímo u výrobců. Probíhá ve všech krajích České republiky a soutěžit o značku Regionální potravina mohou producenti malých a středních zemědělských nebo potravinářských podniků. Oceněný výrobek pak získává právo užívat značku zdarma po dobu čtyř let.

Litoměřice ocenily nejlepší regionální vína. Žernosecké vinařství slaví dvakrát

V hodnotitelské komisi zasedli tradičně zástupci ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory, Potravinářské komory a Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Opravdu mě těší mimořádný zájem, který výrobci každým rokem projevují o značku Regionální potravina Ústeckého kraje. Letos se do soutěže přihlásilo 52 výrobců, kteří prezentovali 259 výrobků zcela vynikající kvality, což hodnotím velice kladně a jsem ráda, že se výrobci více a více soustředí na lokální produkci. A je skvělé i to, že 8 z přihlášených výrobců se do soutěže přihlásilo úplně poprvé. Děkuji všem zúčastněným a vítězům letošního ročníku soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje srdečně gratuluji," zhodnotila výsledky Radomíra Plachá, krajská koordinátorka soutěže Regionální potravina Ústeckého kraje.

