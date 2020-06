Celkem 35 kostelů na Litoměřicku se v pátek 12. června večer otevře veřejnosti. V rámci celorepublikové akce Noc kostelů může kdokoli v netradičním čase vstoupit i do míst, která během roku nejsou veřejnosti běžně přístupná. Na některých místech se chystá také doprovodný program v podobě koncertů, výstav, ochutnávek domácího piva nebo mešního vína.

Noc kostelů v Litoměřicích | Foto: Deník / Karel Pech

Zájemci budou mezi 18. a 22. hodinou moci zavítat například do kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech, který v současné době prochází postupnou obnovou, na níž se podílí Spolek pro Zahořany. Jeho předsedkyně Jarmila Jandová připomněla, že památka je do Noci kostelů zapojená už od roku 2014. „Od této doby probíhala renovace krovu, která ale nebyla na pohled patrná. Letos poprvé lidé uvidí mimo jiné i nově opravenou zvonici, do které bude možné i nahlédnout,“ pozvala Jandová s tím, že otevřené budou také oba kostely v sousedních Křešicích.