Neznámá chemikálie poškodila karoserie aut u lovosické chemičky

Lovosice /FOTO/ - Poleptaný lak na autech našli obyvatelé domů vedle lovosické chemičky. Podle nich se to nestalo poprvé.

Karosérie aut pokryté neznámou látkou našli v pondělí 22. října obyvatelé domů v Terezínské ulici v Lovosicích. Ta leží v bezprostřední blízkosti areálu chemických závodů. „Odpoledne jsem přišel k autu a karoserie byla pokrytá fialovou hmotou. I když jsem auto umyl, fleky jsou na něm vidět pořád,“ řekl jeden z poškozených majitelů Pavel Hajný.

Následně oslovil pojišťovnu s dotazem, jak postupovat v případě nahlášení škody. Bylo mu doporučeno obrátit se na Policii ČR, což také udělal. Na místo posléze dorazila kriminální služba s technikem, která místo zdokumentovala a sebrala z vozidel vzorky chemikálie. Dorazila tam i hasičská jednotka a zástupce odboru životního prostředí lovosické radnice.

„O tomto incidentu jsme byli informováni hasiči, kteří nás přivolali. Mohu jen konstatovat, že tam bylo několik aut, která měla poškozená skla a karoserii nějakou chemikálií,“ komentoval událost vedoucí odboru Vojtěch Hamerník.

Případem se nyní zabývá kriminální služba Policie ČR, která incident vyšetřuje. „Mohu potvrdit, že v uvedené věci spolupracuje policie s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). V těchto chvílích o původu neznámé látky však nelze spekulovat,“ podotkla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Analýza potrvá týdny

Sebrané vzorky putovaly na analýzu, jejíž výsledky by měly být známy až v polovině listopadu. Situaci bude nadále sledovat i lovosický odbor životního prostředí. „Další postup je, že se jak ČIŽP, tak dotyčných společností v industriální zóně budeme k celé věci z dřívějška i nyní dotazovat, co o věci vědí, jakým způsobem to řeší a podobně,“ přiblížil Vojtěch Hamerník.

V průmyslovém areálu na okraji Lovosic sídlí firmy Lovochemie a Glanzstoff Bohemia, obě s chemickým materiálem pracují. Na dotaz Deníku však zareagovala pouze firma Lovochemie.

„O dané záležitosti jsme informováni a zdokumentovali jsme ji. Nyní je věc v šetření Policie ČR, které poskytneme součinnost při vyšetřování. Nic však nenasvědčuje tomu, že by původcem incidentu měla být společnost Lovochemie či její zaměstnanci,“ odpověděl personální ředitel Lovochemie Michal Kurka. Společnost Glanzstoff Bohemia se do uzávěrky článku k dotazu nevyjádřila.

Viníka loni nenašli

Podle poškozeného majitele auta to není poprvé, kdy k podobnému incidentu došlo. „Už to tady jednou bylo, ale tehdy se nic nevyřešilo. A to došlo k poškození ještě většího počtu aut než teď,“ prohlásil Pavel Hajný.

Jeho slova potvrdil i vedoucí odboru životního prostředí. „Podobný incident už byl řešen Lovochemií ve spolupráci s firmou Glanzstoff Bohemia minulý rok, kdy bylo stejným způsobem poškozeno asi 40 aut. Údajně celou věc šetřila ČIŽP, která nic nezjistila. Více informací nám bohužel nikdo neposkytl,“ dodal Hamerník.