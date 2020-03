Školy napříč okresem se učení na dálku přizpůsobily. Zatím prý funguje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Budíček na sedmou, snídaně a improvizovaná dopolední výuka dětí v obýváku. Tak to už několik dní vypadá u šestatřicetileté Milady, matky dvou malých školáků, poté co se v celém Česku uzavřely školy. „Pracuji z domova, ale skloubit pracovní povinnosti s péčí o děti a jejich výukou bylo v prvních dnech náročné,“ popsala s tím, že úkoly její synové plní elektronicky. To je také nejčastější forma, kterou školy pro zadávání úkolů zvolily.