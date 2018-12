Nevydržely tíhu ledovky. Na Litoměřicku popadalo několik stromů u Velemína

Ústecký kraj - Celý uplynulý víkend sužovala většinu republiky námraza. Kromě chodců a řidičů připravila řadu komplikací také hasičům. Ti vyjeli v kraji celkem 21 krát odstraňovat stromy, které spadly pod tíhou ledovky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

"Stromy a větve odstraňovali hasiči ze silnic, v jednom případě z drátů elektrického napětí," doplnil za hasiče Lukáš Marvan.

V okresu Chomutov vyjížděly hasičské jednotky k pěti zásahům, a to v Kadani, Radonicích, Blatně a Jirkově. Na Litoměřicku zasahovali hasiči čtyřikrát, třikrát u Velemína a jednou u Horního Vysokého. V okresu Most vyjely jednotky čtyřikrát, a to do Černčic, Písečné a Mostu.

Na Ústecku vyjely jednotky v šesti případech, a to k Libouchci, Povrlům, Homoli u Panny, Ústí nad Labem, Hostovicím a Řehlovicím. V okresu Teplice spadl strom na silnici u Bořislavi. Na Děčínsku byl jen jeden zásah na Sněžníku.