Litoměřice nebo Křešice. Tam se dá na konci léta počítat s velkou invazí netopýrů. Od poloviny srpna do poloviny září si totiž tito tvorové hledají nové úkryty. Nezřídka si vyhlédnou lidská obydlí.

Do pohybu se v tomto období dávají velká hejna, někdy čítající až stovky jedinců. Jak ukazují zkušenosti z minulých let, létají do bytů, sálů nemocnic či chodeb úřadů. „Záchranné stanice v takových případech vyjíždějí netopýry pochytat a vypustit zpět do přírody. Vyčerpaným jedincům pak poskytují i několikadenní léčebnou kůru,“ vysvětluje Alžběta Čechová z Českého svazu ochránců přírody a dodává, že ač sezona takzvaných záletů teprve začíná, stanice už po celé republice přijaly celkem 1214 netopýřích zbloudilců.

Běžným druhem netopýra, který za teplých letních večerů zavítá do městských bytů, je netopýr hvízdavý. V menší míře se podle ochránců přírody lidé mohou setkat s netopýrem rezavým. „Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů a živí se létajícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přirozené přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit,“ ví Alžběta Čechová.

Právě v tomto období se dají očekávat i velmi intenzivní invaze až stovek jedinců. „Rekord činí 431 netopýrů, kteří byli v loňském roce odchyceni v libereckém bytě v jediné místnosti. Minulý rok v období srpna a září záchranné stanice takto pomohly celkem 2696 netopýrům, což je dvakrát více než v roce 2022,“ vypočítává Petr Stýblo, ředitel Kanceláře Ústřední výkonné rady ČSOP.

Lokality, kterých se netopýří invaze týkají nejvíce, jsou Plzeň a Liberec. Dále pak Klatovy, Litoměřice, Karlovy Vary, Havířov, Brno, Ostrava a Křešice. „Prozatímní letošní rekord pochází z Liberce. Záchranná stanice Archa musela vysvobodit 300 netopýrů hvízdavých ze zasedací místnosti liberecké policie a dalších 225 z libereckého bytu. Další podobné zálety do obytných prostor pak musela řešit záchranná stanice Jinačovice v Brně (152 jedinců) a záchranná stanice DES OP v Plzni (150 jedinců),“ pokračuje Petr Stýblo.

Unikátní schopnosti umožňují letounům dostat se do bytu i oknem otevřeným pouze na „větračku“. Rada proti jejich nežádoucí návštěvě tedy zní úplně zavírat okna, nebo si do nich pořídit sítě proti hmyzu.

Co tedy dělat, pokud do bytu zalétne netopýr? „Zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby netopýr nebyl ve stresu a měl možnost v klidu odletět. Odchyt netopýra na vlastní pěst nedoporučujeme. V případě netopýřího návštěvníka se neváhejte obrátit na odborníky, kteří vám ve všem rádi poradí,“ doporučuje Český svaz ochránců přírody.

Kam se obrátit



Pro Litoměřicko je k dispozici Záchranná stanice Falco v Dolním Týnci u Třebušína. Kontaktovat ji lze na telefonním čísle 606 280 121 denně mezi 8. a 20. hodinou, o svátcích mezi 9. a 15. hodinou, e-mailem na adrese zs-falco@seznam.cz nebo přes facebookovou stránku. Kontakty na další záchranné stanice lze najít na webu zvirevnouzi.cz.

Funguje také centrální dispečink záchranných stanic na telefonu 774 155 155.

Časté výjezdy kvůli netopýřím invazím a péče o vyčerpané nebo zraněné jedince jsou pro záchranné stanice časově i finančně velice náročné. Pomoci jim v tomto případě lidé mohou dodržováním uvedených preventivních opatření.

„Pro podrobnější informace o životě netopýrů doporučujeme i návštěvu webové stránky Českého svazu ochránců přírody Nyctalus www.nyctalus.cz, který provozuje i SOS netopýří linku 731 523 599,“ uzavírá Alžběta Čechová s tím, že stanice lze samozřejmě podpořit i finančně, a to přes portál sbírky Zvíře v nouzi.