Množství neoznačených lodiček na břehu Labe v Lovosicích trápí místní rybáře a vedení města. V pátek 10. května radnice varovala majitele těchto malých plavidel, aby je řádně označili, nebo budou považovaná za nalezená.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Jak má označení podle zákona o pravidlech plavebního provozu vypadat, shrnul pro lovosický úřad Jaroslav Durček, předseda Místní skupiny Českého rybářského svazu. „Malé plavidlo evidované v rejstříku malých plavidel nese na lodním tělese poznávací znak, jímž je evropské identifikační číslo plavidla, a nebylo-li přiděleno, tak evidenční označení. Malé plavidlo nepodléhající evidenci nese na vnitřní nebo vnější straně plavidla název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku, nebo jméno a příjmení nebo název vlastníka plavidla,“ cituje ze zákona.

Kdo lodičku označenou nemá, měl by to v dohledné době napravit. „Malá plavidla, která nebudou označena do 31. srpna, budou považována za věc nalezenou a za pomoci Městského úřadu Lovosice odvezeny na sběrné místo,“ varuje na svých stránkách radnice.

Takto „nalezenou“ věc by vzala do úschovy obec do doby, než se přihlásí a prokáže majitel. Tomu by se poté mohla vrátit proti úhradě nákladů a nálezného.

