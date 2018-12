Litoměřice - Za právníky zrušeného koncesního řízení na pronájem špitálu jeho ředitel i radní Litoměřic stojí. Co s nákladným zařízením dál?

Nemocnice Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Nepochybili jsme. O tom jsou přesvědčeni ředitel litoměřické nemocnice i městští radní, kterým zkřížil plány na 20letý pacht špitálu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Nové koncesní řízení město nejspíš nevypíše. Ale už zkraje nového roku chce hledat cestu, jak zmírnit ekonomickou zátěž, kterou pro Litoměřice nemocnice s celookresní spádovostí představuje.

Na přípravě koncesního řízení se podílel i 38letý expert na medicínské právo a člen legislativní rady vlády Petr Šustek. „Má s tímto koncesním řízením zkušenost. Je v této oblasti odborníkem,“ stojí si za jeho výběrem starosta města Ladislav Chlupáč, který pro rozhodnutí ÚOHS nemá velké pochopení. „Jestliže úředník i předseda antimonopolního úřadu shodí ze stolu něco, co připravuje člen legislativní rady vlády, je to zvláštní. Je otázka, kde je ten skutečný důvod,“ dodal.

Spor byl o to, kdo se mohl do koncesního řízení přihlásit. V podmínkách bylo, že to má být provozovatel zařízení lůžkové zdravotní péče s obratem 700 milionů za rok a s nejméně 560 lůžky. Dva z potenciálních pachtýřů se před uzávěrkou podání nabídek dotazovali, zda se mohou přihlásit, pokud mají víc zařízení, které to dají dohromady. Vedení nemocnice, potažmo právník, přitakal, neprodloužil ale lhůtu pro podávání nabídek.

To vadilo antimonopolnímu úřadu, který v srpnu koncesní řízení zarazil. Nemocnice proti tomu podala rozklad. „Neměli jsme důvod zpochybňovat názor administrátora a právní kanceláře na ponechání původní lhůty,“ vysvětlil šéf nemocnice Radek Lončák. Rozklad poukazoval na formalistické rozhodnutí úřadu a na to, že 13 dní od odpovědí bylo dost na to, aby se do koncesního řízení mohl přihlásit další zájemce. I místostarosta města Karel Krejza za rozhodnutím ÚOHS vidí slovíčkaření.

Město rozhodnutí akceptuje

Rozklad ale na konci listopadu odmítl předseda ÚOHS Petr Rafaj. „Zákon zadavateli jasně stanovuje povinnost prodloužit lhůtu v případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení,“ uvedl.

Jeho rozhodnutí nemocnice akceptovala. „Na základě doporučení administrátora koncesního řízení i dozorčí rady rozhodl jediný akcionář, město Litoměřice, o tom, že nemocnice nebude podávat správní žalobu,“ tlumočila její mluvčí Naděžda Křečková. „Je to zcela pochopitelný krok už jen z toho prostého důvodu, že by se to mohlo táhnout několik dalších let, a to si v tuto chvíli nemocnice nemůže dovolit,“ doplnil Lončák na posledním jednání zastupitelstva.

Představitelé města naznačují, že je za nedotaženým koncesním řízením schválnost, možná ze strany jednoho z účastníků. „Jestli někdo jde do čehokoli s tím, že o to nemá zájem, ale bude dělat problémy, je to další věc, která by nikdy neměla nastat. Máme za sebou tolik řízení, že víme, že současná legislativa to umožňuje,“ poznamenal Chlupáč. „Kdo chce psa bít, hůl si najde. Někdo chtěl, tak je to zrušeno,“ míní Krejza.

Litoměřicím zůstává nemocnice „na krku“. „Už potřetí na mzdy přispíváme zhruba 15 milionů,“ vyčíslil místostarosta. Město sice po této zkušenosti nejspíš nové koncesní řízení neotevře, ale přenést finanční nároky velkého zdravotnického zařízení i na někoho jiného chce nadále. „Je potřeba hledat cestu a my ji zase ve spolupráci s právníky hledat budeme, protože stav je neudržitelný,“ podotkl Krejza.

Personál se ale prý nemá čeho bát. „Nemocnici nemůžeme nechat padnout. Nechceme, aby se dostala do záporných čísel a nastaly problémy. Finance do ní budeme dávat tak jako doteď, nic jiného nám ani nezbude,“ ujistil starosta.