Nemocnice v Roudnici nechce opatrovnictví. Zaměstnanci svolali výstražnou stávku

Roudnice n. L. /KOMPLETNÍ VYJÁDŘENÍ/ - Na úterní stávku odborářů dnes naváže protestní mítink před radnicí.

Rozcupování Litoměřického deníku. I to bylo jedno z gest úterního protestu zaměstnanců Podřipské nemocnice proti nedávnému rozhodnutí krajského soudu, který špitálu přidělil hmotněprávního opatrovníka.

Podle vedení nemocnice Litoměřický deník o sporu spolumajitelů, jehož důsledkem je přidělení opatrovníka, informuje neobjektivně. V žaludku leží padesátiprocentnímu vlastníku Josefu Krajníkovi a jeho synovi Tomáši Krajníkovi, který nemocnici vede, především majitel Deníku, jímž je společnost Penta Investmets. Její součást Penta Hospitals má totiž nemocnici převzít do stoprocentního vlastnictví. Prozatím má nárok na Krajníkův podíl druhý ze spolumajitelů Jakub Zavoral. Podle opční smlouvy z roku 2011 mu měl Krajník do čtyř let svůj podíl odprodat. „V době, kdy mělo dojít k plnění, však smlouvu nedodržel,“ připomněl Zavoral. Platnost smlouvy potvrdil v lednu krajský soud, proti jeho rozhodnutí se však Krajník odvolal.

Nedávné soudní rozhodnutí o přidělení opatrovníka vedení nemocnice rozzuřilo. „Nevíme, co je u nás špatně, když nemocnice vzkvétá a dokázala výrazně zvýšit výkony, jen u operací z 1300 na 2000 ročně, a postavila na nohy porodnici,“ zmínil při protestu primář chirurgie Ondřej Krajník.

Zavoral podle svých slov požádal soud o nucenou správu kvůli ochraně svého majetku. „Přestože jsem majitelem poloviny nemocnice, nemám od jejího managementu informace o důležitých rozhodnutích,“ vysvětlil svůj krok Zavoral, jemuž vadí i opakovaná tvrzení vedení nemocnice o tom, že Penta Hospitals chce špitál poškodit. „Jako jeden z těch, kdo stáli u znovuzrození nemocnice, mám zájem na tom, aby i nadále fungovala,“ řekl Zavoral a dodal, že od společnosti dostal příslib, že žádné oddělení zavírat nebude a nemocnice zůstane plně v provozu.

Omezení péče? Naopak

„Rozhodně nehodláme žádná oddělení zavírat,“ potvrdila generální ředitelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková s tím, že společnost naopak počítá s rozšířením poskytované zdravotní péče. „Nemocnice má dostatek pacientů i kvalifikovaného personálu, proto není žádný důvod péči omezovat.“

Zvěsti o nekalých plánech se špitálem společnost zlobí. „V té souvislosti zvažujeme adekvátní právní kroky, které by zamezily dalšímu poškozování našeho dobrého jména,“ dodala ředitelka.

Spor by se tak dostal ještě do vyšších obrátek. Ze strany vedení nemocnice totiž trestní oznámení na Zavorala už padlo, jak 13. června uvedl Tomáš Krajník pro Primu. „Trestní oznámení jsme v uplynulých dnech přijali,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Příznivci nemocnice svolávají na dnešní 17. hodinu protestní mítink na Karlovo náměstí. Naplánovaný je na stejný čas, kdy má zasedat roudnické zastupitelstvo. „Vyzýváme obě strany, aby se vystříhaly kroků, jež by poškodily fungování a pověst nemocnice a ohrozily poskytování zdravotní péče,“ tlumočil názor radnice její mluvčí Jan Vancl.

Vyjádření spolumajitele Podřipské nemocnice

Jakuba Zavorala



Řízení Podřipské nemocnice musel převzít soudem dosazený správce



Krajský soud v Ústí nad Labem jmenoval v červnu do čela Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem dočasného správce. Ten zajistí zachování fungování nemocnice a zabrání krokům stávajícího vedení, které nemocnici destabilizují a škodí jí.



„O nucenou správu jsem byl nucený soud požádat z důvodu ochrany svého majetku. Jsem majitelem 50 procent Podřipské nemocnice a přitom nemám od managementu v čele s Mgr. Tomášem Krajníkem informace o důležitých rozhodnutích. V oblasti financování děla vedení kroky, se kterými nesouhlasím a které nemocnici škodí,“ říká spoluvlastník Podřipské nemocnice Ing. Jakub Zavoral. Zmínil mimo jiné přesměrování plateb za péči od VZP na účet mimo nemocnici nebo neprůhledné stavební zakázky.



Jakub Zavoral spolu s Josefem Krajníkem, který je otcem současného výkonného ředitele, stáli u záchrany Podřipské nemocnice. Té hrozilo v době, kdy do ní Zavoral vstoupil, omezení péče. V té době Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami připravovalo Memorandum o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace. Dle stanovených kritérií reálně hrozilo roudnické nemocnici omezení akutní lůžkové péče a tím pádem znehodnocení investice. Jakub Zavoral od počátku nesl větší míru rizika. Josef Krajník byl pro případ omezení zdravotní péče v podstatě pojištěn, když v roce 2011 se Zavoralem uzavřel Smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném převodu svého obchodního podílu za pevnou cenu bez ohledu na stav nemocnice. Podle této smlouvy měl Krajník do čtyř let svůj podíl Zavoralovi odprodat a tím snížil své investiční riziko. K uzavření, ani omezení akutní péče nedošlo a nemocnici se podařilo stabilizovat. V době, kdy mělo dojít k plnění, však Josef Krajník opční smlouvu nedodržel a snaží se předání svého 50procentního podílu zvrátit i za cenu destabilizace nemocnice a šíření vědomých lží a pomluv.



Spor vlastníků komplikuje možné začlenění nemocnice do skupiny Penta Hospitals, na kterém se Zavoral se skupinou Penta dohodl zhruba před 1,5 rokem. V té době se rozhodl i kvůli zhoršení vztahů s druhým vlastníkem, který nesplnil uzavřenou dohodu, z PNSP odejít a jako vhodný silný partner, který bude nemocnici dále rozvíjet, se ukázala právě Penta Hospitals. A byť letos v lednu prvoinstanční soud rozhodl, že smlouva o odprodeji Krajníkova podílu platí a nabyvatelem podílu 100 procent má být Jakub Zavoral, Krajník se ale proti rozsudku odvolal a celý proces rodeje nemocnice silnému investorovi tak nabírá zpoždění.



„Jako jeden z těch, kteří stáli u znovuzrození Podřipské nemocnice, mám eminentní zájem na tom, aby nemocnice i nadále fungovala. Od Penta Hospitals jsem dostal jasný příslib, že nebude zavírat žádná oddělení a nemocnice zůstane plně v provozu. Investor nemá důvod zavírat něco, co úspěšně funguje, naopak hodlá do nemocnice investovat a rozvíjet jí,“ doplňuje Jakub Zavoral.



Otec a syn Krajníkovi i přes rozhodnutí prvoinstanního soudu, které v lednu potvrdilo platnost smlouvy o předání podílu, dál stojí za netransparentním řízením nemocnice. „Moje podezření o vyvádění majetku umocňuje fakt, že se zásadní rozhodnutí dějí bez mého vědomí, nemám důležité informace, byl jsem zbaven jednatelství, a především mi byl zamezen přístupu do informačního systému nemocnice a k účetnictví. Zároveň destabilizují personál nemocnice i pacienty šířením nepravd a fám o tom, že nový vlastník plánuje omezit provoz nemocnice nebo jí dokonce zavřít. Rodina Krajníků upřednostnila vlastní zájem před zájmem všech zaměstnanců nemocnice i obyvatel Roudnice, aby nemocnice dále fungovala a poskytovala kvalitní zdravotní péči“, vysvětluje Jakub Zavoral a dodává: "To ostatně potvrzují i současná vystoupení rodiny Krajníků směřovaná proti soudem jmenovanému opatrovníkovi, který je dnes jediným statutárním orgánem nemocnice. Stav, kdy ze strany majitelů nebylo možno hospodaření ředitele Krajníka vůbec kontrolovat, jim pochopitelně vyhovoval."



Tisková zpráva Penta Hospitals z 19. června 2018



Penta Hospitals chce v roudnické nemocnici poskytovat komplexní a kvalitní zdravotní péči.



Roudnice nad Labem - Skupina Penta Hospitals potvrzuje svůj zájem o Podřipskou nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Na základě předběžné smlouvy se spolumajitelem nemocnice Ing. Jakubem Zavoralem hodlá po vyřešení soudních sporů mezi spoluvlastníky nemocnici převzít a dále rozvíjet.



"Roudnická nemocnice zapadá do našeho konceptu provozovat síť významných regionálních nemocnic, které budou poskytovat pacientům kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Rozhodně nehodláme žádná oddělení zavírat, naopak počítáme s rozšířením poskytované zdravotní péče. Již teď máme příslib několika lékařů, kteří by měli zájem v nemocnici pracovat," uvedla generální ředitelka Penta Hospitals Mgr. Barbora Vaculíková.



Podřipská nemocnice provozuje úspěšnou internu i chirurgické oddělení, které provádí více než 1500 operací ročně. Na vysoké úrovni je rovněž gynekologické a porodnické oddělení, které v minulém roce provedlo rekordních více než 700 porodů. „Nemocnice má dostatek pacientů i kvalifikovaného personálu, proto není žádný důvod péči omezovat“, potvrdila Barbora Vaculíková.



Jakub Zavoral oslovil před rokem a půl společnost Penta Hospitals s nabídkou prodeje svého 50 procentního podílu a po uplatnění opčního práva u MUDr. Josefa Krajníka následně i zbylých 50 procent. Opční smlouvu v roce 2011 uzavřel Josef Krajník, podle které měl do čtyř let svůj podíl odprodat Jakubovi Zavoralovi. Josef Krajník se ale v rozporu se smlouvou, kterou podepsal, odmítá svého 50 procentního podílu vzdát. Krajský soud v Ústí nad Labem letos v lednu potvrdil platnost smlouvy o převodu podílu Josefa Krajníka na druhého spoluvlastníka Jakuba Zavorala, pan Krajník ale toto rozhodnutí nerespektuje a dál blokuje převod nemocnice pod Penta Hospitals. Společnost Penta Hospitals od samého začátku sporu s MUDr. Krajníkem několikrát jednala, bohužel bezvýsledně. To mimo jiné znamená i odložení investic, které Penta Hospitals v Podřipské nemocnici plánovala.



"Pan doktor Krajník nejen že nerespektuje platnou smlouvu a soudní rozhodnutí, ale rovněž šíří mezi pacienty a zaměstnance nemocnice pomluvy, že Penta Hospitals hodlá omezovat rozsah péče v nemocnici, nebo ji dokonce přeměnit na LDN. Nic takového není pravda a Penta Hospitals v této souvislosti zvažuje adekvátní právní kroky, které by zamezily dalšímu poškozování jejího dobrého jména," dodává Barbora Vaculíková.



Penta Hospitals provozuje nemocnice ve Vrchlabí, Ostrově, Sokolově, Sušici a Psychiatrickou nemocnici v Písku. Vedle toho nedávno získala majoritní podíl ve společnosti Alzheimer Home, která provozuje centra pro nemocné s Alzheimerovou chorobou.



Příkladem úspěšného převzetí je Nemocnice Vrchlabí, kterou Penta Hospitals převzala v polovině roku 2016. V té době bylo zařízení před uzavřením, bez odborného personálu a s pošramocenou pověstí. Za dva roky se nemocnici podařilo personálně stabilizovat, takže jako jedna z mála v ČR netrpí nedostatkem zdravotníků, výrazně zvýšit počet výkonů a hospodaření překlopit do černých čísel.



„Roudnické nemocnici můžeme nabídnout profesionální manažerské řízení a zkušenosti z provozování ostatních nemocnic v naší skupině. Našimi prioritami jsou zdraví našich pacientů, spokojení zaměstnanci, bezpečí a kvalita poskytované zdravotní péče,“ dodává Barbora Vaculíková.



Roudnická nemocnice bývá často srovnávána s nemocnicí v Sušici. Nemocnici v Sušici Penta Hospitals převzala oficiálně až loni v říjnu s uzavřeným lůžkovým chirurgickým oddělením a omezenou provozní dobou chirurgické ambulance. Nepřetržitý provoz chirurgie se v nemocnici pod vedením Penta Hospitals podařilo obnovit letos v dubnu a ještě v letošním roce by měla být znovu otevřena i lůžková část, v režimu plánované chirurgie. Penta Hospitals přitom spolupracuje s městem Sušice i s Plzeňským krajem.



Penta Hospitals patří do nadnárodní skupiny Penta Hospitals International, která provozuje více než 30 nemocnic na Slovensku a v Polsku. Jejím vlastníkem je Penta Investments, která mimo jiné vlastní nadnárodní síť lékáren Dr. Max.



Penta Hospitals CZ: Lenka Holá, tisková mluvčí