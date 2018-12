Nemocnice v Litoměřicích dostala nový sanitní vůz, nahradí starší kus

Brno, Litoměřice – Nevyšlo to. Dlouho připravované, nákladné a právní autoritou administrátora zaštítěné koncesní řízení na pachtýře litoměřické nemocnice na 20 let s definitivní platností zrušil antimonopolní úřad. A to přesto, že se proti jeho předchozímu rozhodnutí ze srpna zdravotnické zařízení odvolalo.