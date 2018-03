Nemocnice se chystá na námluvy. Zájem je velký

Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací Softwarový konzultant. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč, mzda max. 37000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SAITECH s.r.o., hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pracovní pozici "Softwarový konzultant" pro region Čechy , , Vaši pracovní náplní bude samostatná , Implementace a parametrizace aplikačního softwaru u našich zákazníků, odborná poradenská činnost, školení uživatelů a prezentace aplikačních modulů , , Požadujeme: Samostatnost, flexibilitu, min. SŠ vzdělání, orientaci v oblasti sw.platforem. Očekáváme dobré organizační a komunikační schopnosti, chuť pracovat a učit se novým věcem. Podmínkou je základní znalost IT technologií. , , Co Vám můžeme nabídnout ? , - stabilní profesní zázemí v moderní projektové firmě. Klademe důraz na Váš erudiční a osobní rozvoj, nezapomínáme také na dlouhodobou perspektivu a stabilitu zaměstnání v regionu. , Po úspěšném zapracování Vám nabídneme dynamický růst mzdy, samostatnou zodpovědnou pracovní pozici. Notebook, stravenky apod. považujeme za samozřejmost. , Po odpracovaném roce navíc máme pro Vás připravenou řadu zaměstnaneckých výhod : , •5 týdnů dovolené , •Hrazené sportovní aktivity v pracovní době , •Příspěvek na dovolenou , •Flexibilní pracovní dobu , •Komplexní benefitní program, , Kontaktní e-mail : p.kubů@saitech.cz. Pracoviště: Saitech s.r.o., Havlíčkova, č.p. 125, 411 55 Terezín. Informace: Pavlína Kubů, .

Podnikoví právníci absolvent - právník/ právnička. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnání na dobu: 1. 5. - 1.9. 2018 a 30.4. - 31.8. 2019., Koho hledáme? , Aktivní studenty (5. ročníků) a čerstvé absolventy oboru PRÁVO se zájmem o uplatnění a rozvoj v oboru., Přemýšlivé a pečlivé právníky/právničky s odpovědným přístupem., Co je pro nás důležité:, Zájem o obor práva a jeho jednotlivá odvětví - pohybujeme se téměř ve všech právních oblastech, práce není jednotvárná. , Ochotu vyššího pracovního nasazení a zaujetí pro řešení problému. , Komunikační schopnosti a schopnost prezentace řešení problému. , Chuť rozvíjet se spolu s firmou a kolektivem. , Co nabízíme?, Pracovní poměr na dobu určitou (12 měsíců), v případě spokojenosti pokračování na dobu neurčitou, případně částečný úvazek než dokončíš školu., Zajímavé mzdové hodnocení. , Zajímavou a pestrou pracovní náplň zacílenou zejména do oblasti obchodního a občanského práva, správního práva, civilního a správního řízení atd. , Odborný růst, možnost dalších rozvojových programů při pokračování v pracovním poměru., Získání praktických zkušeností v oboru, seznámení se s procesy v rámci firemního "kolečka"., Jazykové vzdělávání., Čerpání zaměstnaneckých benefitů a výhod., Zázemí stabilního zaměstnavatele v regionu Lovosicka a Litoměřicka., Místo výkonu práce: Lovosice., Pokud máš zájem, pošli nám následující:, Životopis (ČJ + AJ) a motivační dopis., Telefonní kontakt denně od 8.00- 14.00 hod.. Pracoviště: Lovochemie, a.s., Terezínská, č.p. 57, 410 02 Lovosice 2. Informace: Libuše Tomanová, +420 416 562 220.