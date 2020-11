Za větší problém než dostatek volných lůžek ale považuje úbytek zdravotníků. „Jediné významné limity, které teď máme, jsou personální,“ potvrdil Lončák.

Kolik zaměstnanců vám chybí kvůli covidu?

Aktuálně máme v pracovní neschopnosti 47 zdravotníků a 3 nezdravotníky. Ta čísla se ale stále mění. Pracovníci se po uzdravení vrací, další můžou chybět později. Bohužel někteří další pracovníci museli zůstat doma i kvůli uzavření školských zařízení. Nemocnice sice zřídila školu/školku pro umístění dětí, avšak ne všichni zaměstnanci jí využili.

O kolik pacientů se vaše nemocnice může postarat?

Naše celková kapacita je 535 lůžek, z toho je 160 na LDN. Takový počet lůžek ale nejsme nyní schopni pokrýt personálně. V souladu s mimořádným opatřením jsme omezili neakutní péči a zčásti snížili kapacitu standardních lůžek. A jejich reprofilizací se teď více zaměřili na léčbu pacientů s covid-19.

Jakou péči jste kvůli tomu museli omezit?

Máme uzavřené oddělení ortopedie, sloučili jsme oddělení rehabilitace a neurologie a restrukturalizovali lůžka gynekologie. Aktuálně jsme celkem pro covidové pacienty vymezili téměř 80 lůžek. Jejich kapacita byla k úterku z 84 procent naplněna. Samozřejmě poskytujeme akutní zdravotní služby i pro ostatní necovidové pacienty včetně intenzivní péče a iktového centra.

Lze místo pro covidové pacienty ještě „nafouknout“?

Pokud by to dovolila personální situace a byl by tlak na další otevření covidových lůžek, tak reprofilizujeme a transformujeme další lůžka akutní péče na covidová.

Zdroj: Deník

Můžete se spolehnout na pomoc ostatních nemocnic v regionu, pokud byste nestíhali?

V případě potřeby postupují všechna lůžková zdravotnická zařízení v regionu dle nastavených postupů tak, abychom optimalizovali zatížení lůžkové péče v kraji. Tato koordinace covidové péče v kraji pod vedením doktora Josefa Školy funguje skvěle.

Jak vypadá transport covidových pacientů?

V naprosté většině zajišťuje převoz záchranná služba, která je pro to mnohem lépe vybavena. Ale i naše nemocnice má speciální sanitu přizpůsobenou k převozu infekčního pacienta.

Vidíte světlo na konci druhé vlny?

I když jsem ze zásady optimista, musím být v tomto případě ve vyjádření opatrný. Zatím nám počty pacientů narůstají. Zrychlení sice zpomalilo, ale bylo by předčasné tento trend vnímat jako jednoznačný. Nelze opomenout vývoj situace a rizika u ohrožených skupin včetně klientů sociálních a pobytových zařízení.

Chcete něco vzkázat litoměřickým zdravotníkům?

Chtěl bych jim všem poděkovat za jejich odpovědný a vstřícný přístup při řešení současné situace pandemie koronaviru covid-19. Jejich fyzické, ale i psychické zatížení je extrémní a já si vážím toho, s jakým vypětím a obětavostí to všechno zvládají.