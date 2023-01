Stávající primář radiologického oddělení Vladimír Šild patří k pamětníkům vůbec prvního „cétéčka“, které do Litoměřic instalovali v roce 1993. „To byl jeden z prvních takových přístrojů v celých severních Čechách,“ zmínil Šild s tím, že od té doby se v dříve městském špitálu CT přístroje několikrát obměnily. Nyní zbrusu nový přístroj nahradil Toshibu z roku 2010, které v roce 2015 upgradovali software. Současný přístroj má sice štítek Canon, ale je prakticky od stejného výrobce. Canon totiž Toshibu koupil. Oproti tomu předchozímu je modernější ve všech parametrech. Má i větší nosnost stolu, který by unesl až 300 kilogramů vážícího pacienta. Širší je rovněž otvor pro hlavu. Vyzařuje také nižší rentgenové záření.

V místnosti, kde CT je, se dveře netrhnou. Počty vyšetření neustále rostou, mnozí pacienti ho podstupují opakovaně. „Denně děláme až 40 lidí,“ vypočítal Šild. Pacienty skoro každého věku sem posílají všechny lékařské obory. Jen děti tu bývají minimálně kvůli zatěžujícímu rentgenovému záření. Snímkuje se doslova od hlavy k patě: lékaři si často žádají například obrázky krku, páteře, hrudníku, břicha, pánve i končetin. Obrázky vyhodnocují v diagnostické stanici ve vedlejší místnosti. „Tady si lékař snímky prohlédne a může si z nich udělat 3D rekonstrukci,“ popsala vedoucí radiologická asistentka Olga Kutílková. Výsledek vyšetření odsud posílají většinou do dvou až tří dnů lékaři, který si ho vyžádal.

Novým přístrojem na rentgenovém pracovišti nemají investice do Litoměřic skončit. „To, že budeme investovat dál jak do přístrojového vybavení, tak stavebně, je jasné,“ ujistil Petr Malý, generální ředitel Krajské zdravotní. Její zástupci na středečním setkání s novináři zmínili rekonstrukci LDN a střechy interny, tedy největšího a nejstaršího pavilonu. Na zatím volném prostoru areálu nemocnice by měl vyrůst nový urgentní příjem, podle plánů hned vedle toho stávajícího. Stavba by podle současných odhadů mohla začít na jaře příštího roku. „Počítáme s náklady zhruba 350 milionů, se zdravotnickou technikou pak asi půl miliardy korun,“ uvedl již dříve Malý.

Litoměřický CT přístroj včetně softwaru je v pořadí druhý, který KZ pořídila v rámci stejné dotační výzvy. Loni instalovala cétéčko v nemocnici v Rumburku. Nyní se CT obměňuje v teplické nemocnici, nový přístroj má být později také v chomutovském špitálu. V ústecké nemocnici jsou dva přístroje, k poslední obměně tam došlo předloni. „Ročně provedeme CT vyšetření u téměř 60 tisíc pacientů. Na jednom přístroji je to 500–900 pacientů měsíčně,“ vypočítal Filip Cihlář, přednosta Radiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně, Masarykovy nemocnice v Ústí a koordinátor radiologické péče v Krajské zdravotní.