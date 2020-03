Na případné budoucí hospitalizace pacientů s koronavirem se chystá i litoměřická nemocnice.

Nemocnice Litoměřice | Foto: Deník/Karel Pech

Se vzrůstajícím počtem lidí s koronavirovým onemocněním se „na nejhorší“ připravuje také nemocnice v Litoměřicích. V případě, že by počet nemocných výrazně stoupl a infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice by se zaplnilo vážnými případy, litoměřická nemocnice by pomohla.