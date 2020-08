„Někdy jsou vystupující skvělí, jindy je to horší. Za sebe se pokaždé snažím odvést dobrou práci,“ říká. Hraje také na diskotékách, po severních Čechách moderuje svatby. Spolupracuje s mladými zpěváky, třeba se Sabina Křovákovou z Děčína, která před lety vyhrála televizní SuperStar.

Jste moderátorem dvacet let. Letošní rok byl pro vás ale kvůli koronaviru zřejmě úplně jiný, že?

Ano byl. V březnu se veškeré akce stoply, spousta těch, které jsem měl moderovat, se zrušila. V tom lepším případě se přeložily na pozdější termíny.

Karel Fiala



Bydlí v Žatci, je mu 42 let. Pochází z Jablonce nad Nisou, na Žatecko se přestěhoval v roce 1986. Muziku začínal pouštět už na základní škole, své první písničky nahrával na kazety z rádia. Je vyučeným zámečníkem, řemeslu se věnoval jen krátce v žatecké šroubárně. Prošel řadou zaměstnání, nyní je zaměstnancem Městského divadla v Žatci. Jeho koníčky jsou muzika, filmy, plavání a procházky v přírodě. Informace o něm jsou na Facebooku nebo Instagramu karel.fiala.moderator

Třeba které?

Po několika místech České republiky jezdím moderovat sérii automobilových závodů v truck trialu, některé se nekonaly. Nebyly ani tradiční červnové městské slavnosti v Podbořanech, zrušená je také žatecká Dočesná na začátku září, kde normálně moderuji na jednom z pódií. Přišel jsem o hraní na diskotékách nebo svatbách.

Víte naopak, kde byste měl moderovat?

Akce se rozbíhají a přibývá jich. Spíš menší, velké se stále moc nekonají. V září budu moderovat třeba oslavu založení školy v Kounově na pomezí Lounska a Rakovnicka, v září také budu hrát na zajímavé akci na diskotéce Retro city klub v Lounech s DJ Rockstarem, kde jsem rezidentním diskžokejem. V pátek 14. srpna hraji na Retro párty v Restauraci u Orloje v Žatci. Určitě se během následujících měsíců potkáme na mnoha plesech, firemních večírcích či adventech v různých městech. Čeká mě také několik svateb.

Jak se taková svatba moderuje?

Jsou tací, kteří na svatbě odehrají jen muziku. Tu pouštím také, ale většinou se snažím nabídnout něco navíc. Zábavu, soutěže, aby to nebylo jen o tom, že někdo sedí v koutě a pouští písničky. Aby to lidi i pobavilo. Zároveň jezdím na svatby také s aparátem, který je vyzdoben a pěkně nasvícen.

Co moderujete nejraději?

Zmínit jedinou konkrétní akci by bylo obtížné. Baví mě, že mám moderování hodně různorodé. Že jsem třeba jeden víkend na sportovní akci, další na městských slavnostech a třetí zase na něčem úplně jiném. Někam se těším také kvůli lidem, se kterými se znám a vím, že tam bude dobrá parta. Dá se ale určitě říct, že na některé akce se těším víc, na některé méně. Přistupuji k tomu ale profesionálně a snažím se odvést dobrou práci pokaždé.

Při akcích se setkáte s řadou umělců. Překvapil vás některý?

Někdy mě překvapí, že někteří vystupující jsou na pódiu skvělí, ale jakmile z něj slezou, jsou namyšlené fifleny. A naopak. Někteří jsou i v zákulisí pohodoví, užívají si to, člověk se s nimi může normálně bavit. Na druhou stranu jsou dnes někteří umělci vděční za to, že mohou vůbec vystupovat. Nůžky se rozevírají stále zřetelněji, někteří vystupují za statisíce korun, někteří jezdí skoro zadarmo a jsou rádi za každý kšeft. Ti se chovají většinou jinak, váží si toho a snaží se třeba i podílet na organizaci akce. Hlavně začínajícím umělcům, kteří nemají šanci se prosadit v masových médiích, se snažím pomoci prostřednictvím své agentury Severnik.

Je někdo, o kom si dopředu řeknete, že s ním bude dobrá spolupráce?

Hodně mile mě překvapila třeba zpěvačka Olga Lounová. Ta byla v posledních letech na několika akcích v regionu, vystupovala velmi příjemně, fotila se s fanoušky, dávala rozhovory. Na druhou stranu zmíním třeba skupinu Čechomor, se kterou byla na začátku její kariéry bezproblémová spolupráce, ale v poslední době se mi zdá, že jim, jak se říká, sláva trochu stoupla do hlavy. Staly se z nich hvězdy a už se nechovají tak přívětivě jako dřív.

Jak jste se k moderování vůbec dostal?

Hrál jsem na diskotékách a jak jsem tam mluvil, bavilo mě to. Hudba, kontakt s lidmi. V průběhu let jsem se postupně dostal k moderování akcí. Před lety jsem moderoval také v Rádiu Děčín, dodnes vzpomínám na své pětihodinové noční cesty vlakem z Děčína do Žatce. S médii spolupracuji i dnes, nahrávám zprávy do Relaxu, spolupracuji při tvorbě pořadů pro televizi Sport 5.

Co vás na moderování baví nejvíce?

Jak už jsem řekl, hlavně kontakt s lidmi, rád s nimi komunikuji. A v neposlední řadě se mi moderování akcí hodí jako přivýdělek k platu v žateckém divadle.

Zmínil jste, že máte agenturu Severnik. Čím se zabývá?

Nabízí hlavně mě. (smích) Ale jak jsem už řekl, snažím se pomáhat mladým umělcům. Zmíním třeba žateckého zpěváka Jakuba Machuldu. I když se jedna z jeho písní držela půl roku v hitparádě Českého rozhlasu, ostatní velká rádia na to nezareagovala a nehrála ji. Ta si hrají své interprety pořád dokola. Další je třeba Filip Richtárech, který vystupuje pod jménem Filip Richie. Je původem z Podbořan, má pěkné písničky, které se ale prozatím moc nehrají. Dostat začínající umělce do povědomí veřejnosti je složité. Podobné je to i s Klárou Kolomazníkovou, což je bývalá členka známé dívčí skupiny Holki. Odstartovala sólovou kariéru, ale ani ji velká média spíš nehrají. Spolupracuji také se Sabina Křovákovou z Děčína, která před lety vyhrála televizní SuperStar.

Mladé umělce je tedy těžké prosadit?

Když má někdo to štěstí, že ho média hrají, organizátoři mu volají sami. Letos se to možná trochu změnilo. Pořadatelé menších akcí si nemohou pozvat kapelu, která vystupuje za tři sta tisíc korun, když neví, kolik jim přijde nakonec lidí.

Myslíte tedy, že kvůli koronavirové situaci dostanou šanci i méně známí zpěváci?

Snad ano. Mohou jim k tomu napomoci i on-line koncerty, které se v dobách koronaviru rozšířily. A sociální sítě. S tvorbou začínajících zpěváků má tak šanci seznámit se širší veřejnost. I když stále platí, že každý pořadatel, který chce přilákat hodně lidí, musí vsadit na známé jméno.

Letos v Žatci nebude Dočesná. Jako zaměstnanec tamního městského divadla se pravidelně podílíte na její přípravě. Nebude vám chybět?

Klasická Dočesná nebude, ale práce bude i tak během léta dost. Běží promítání v žateckém letním kině, divadelní sezonu místo v říjnu zahájíme už v září. Z května na září je přesunutá opera pod širým nebem Carmen. Myslím, že všichni v divadle se mnou budou souhlasit, když řeknu, že si od pořádání tak velké akce, jako je Dočesná v Žatci, na chvíli rádi odpočineme a můžeme se soustředit i na jiné věci.

Vy se kolem Dočesné motáte 15 let. Moderoval jste na hlavní scéně před radnicí, v posledních letech působíte v letním kině. Nejen jako moderátor, ale staráte se třeba také o kapely.

Je kolem toho opravdu hodně práce, na které se podílejí všichni z divadla. Před i po skončení Dočesné. Mám navíc na starosti i její propagaci.

Vzpomínáte na nějaký požadavek kapely, který vás překvapil?

Je to o tom, jak se která skupina a účinkující chovají. Pamatuji si, že jsem jel pro jednu nakupovat do obchodu alkohol a energetické nápoje, bez čehož, jak její členové říkali, nevystoupí. Jiná kapela si nadiktovala velké množství nápojů rovnou do smlouvy, pak si všechny odvezl její manažer. Pro jinou kapelu jsme sháněli tři druhy oliv. To je chování, které člověka zklame. Jsou ale i jiní umělci. Když přijel do Žatce Karel Gott, chtěl jen sklenici vody.

Žatecké divadlo kromě Dočesné pořádá i další akce, na které jezdí návštěvníci z celého regionu. Zmíním třeba Krampus show, při níž se v centru města na začátku prosince prochází stovka čertů.

Byli jsme mezi prvními, kdo tuto akci v regionu pořádal. Dnes už je s nadsázkou řečeno na každé vesnici. Loni v Žatci nebyla, protože se rekonstruovala radnice a účinkující by neměli potřebné zázemí. Zda bude letos, rozhodne ředitel našeho divadla Martin Veselý.

Další takovou velkou akcí je opera pod širým nebem v žateckém letním kině. Ta je na rozdíl od krampus show na severu Čech stále spíš unikátní věc.

Letos ji budeme uvádět v Žatci potřetí, je to náročný projekt. Spolupracujeme na ní se Severočeským divadlem opery a baletu v Ústí nad Labem. Letos v našem letním kině zazní Carmen, podle předprodejů se dá říct, že je o operu v Žatci zájem. Vstupenky jsou stále v prodeji v pokladně divadla nebo on-line přes web divadla.

Dnes je kultura hodně o penězích. S nástupem ekonomických problémů kvůli koronaviru bude asi obtížnější sehnat sponzory. Máte taky ten dojem?

Shánějí sponzorů třeba na Dočesnou je někdy o dlouhém přemlouvání, jindy o jednom telefonátu, jedné schůzce. Letos by byl kvůli koronaviru se sponzory asi opravdu problém, řada firem má ekonomické potíže. Zřejmě by se na Dočesnou sponzoři sháněli opravdu hůř než jindy. A jen těžko by pak mohly přijet kapely, které chtějí za vystoupení statisícové částky.