Vůbec nejvíce lidí přišlo v Rochově. Ze 104 voličů v seznamu tu odvolilo 83 lidí, přepočteno na procenta je to 79,81. Nejvíce hlasů tam dostalo hnutí ANO. Velký zájem o volby byl i v Horních Řepčicích, kde odvolilo 78,82 zapsaných voličů. Účast přesahující 70 procent hlásí také Černěves, Hlinná či Vědomice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.