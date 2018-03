Nejvíc exekucí ve Vrbici? Číslo asi realitě neodpovídá

Vrbice - Vrbice příští rok oslaví 700 let. Neslavnou cifrou je ale zdejší nejvyšší počet lidí s exekucemi v okrese.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Skoro sto lidí nad 15 let ze 404, kteří tu žijí, má mít exekuci. A většinou ne jednu. Celkem jich podle Mapy exekucí měli mít k loňskému roku Vrbičtí 570. Teoreticky by tedy na jednoho Vrbičana vycházelo 6,2 exekuce.

Redakce Deníku s čísly konfrontovala paní Miladu Krupičkovou, kterou potkala na návsi. Vysoká cifra ji překvapila. „V obci jsem krátce, ale nemám z ní ani z místních pocit, že by tu byly takové problémy.“

Možná skutečně nejsou. Vrbice zahrnuje místní části Vetlou a Mastířovice, a právě v nich dříve byla problematická sociálně vyloučená lokalita. S řešením zdejších problémů včetně zadluženosti lidí obci vypomáhala i romská terénní pracovnice. Několik osob, které odsud už před víc než čtyřmi roky odešly, mají podle starosty obce Vlastimila Mikla v Mastířovicích, případně na vrbickém obecním úřadu nadále trvalé bydliště. Vysoké číslo zadluženosti ve Vrbici tedy možná i zásadně ovlivňují lidé, kteří se zde už reálně nezdržují.

Jedna ze zdejších rodin, která měla mít dříve exekuci, se prý dostala do finančních problémů kvůli tomu, že si chtěla půjčit na dům. „Pomohl nám Člověk v tísni,“ uvedla žena, kterou redakce v obci vyhledala. Z problémů je rodina údajně venku, žena však dodala, že nedávno přišla o práci.

Podle místních se tato rodina dříve obrátila s prosbou o pomoc v tíživé situaci na tehdejšího poslance Josefa Šenfelda (KSČM), který měl v Litoměřicích svou kancelář. Ten připouští, že se na něj kvůli finančním problémům obracela řada lidí z Litoměřicka včetně těch z Vrbice. „Takoví lidé nejsou schopni vést si rodinný rozpočet,“ připomíná Šenfeld.

„Dostanou se do dluhů, vytloukají dluh dluhem a nakonec sáhnou k půjčkám na základě pochybných inzerátů,“ popisuje poslanec Šenfeld spirálu zadlužení ústící do exekucí s tím, že některým lidem už pomoct nešlo. Na základě podobných případů je politik pro zavedení výuky finanční gramotnosti už od základní školy.

Lidé ve finančních problémech se na Šenfelda jako předsedu okresního výboru KSČM, který má v Litoměřicích stále kancelář, obracejí nadále. I proto, že nabízí bezplatnou právní poradnu.

Starosta Vrbice Vlastimil Mikl nabídky na jakékoli půjčky sám vyhazuje a v médiích by je zakázal. Půjčování v nebankovním sektoru podle něj jen nahrává zadlužování lidí. „Kdo potřebuje, ať si půjčí v bance. Jakmile si lidé vezmou dvě tři půjčky, už mají velké problémy se z toho dostat. Končívá to osobním bankrotem. Kvůli desetitisícové půjčce může člověk ve výsledku přijít i o barák,“ říká starosta obce, která příští rok oslaví 700 let od svého vzniku.

Na obecní úřad občas připutují materiály či letáky nabízející pomoc v sociálních otázkách, ale i s řešením problémů jako třeba zadlužení. „Pokud nám přijde nabídka jakéhokoli programu, vyvěsíme ji na naše stránky a na vývěsku. Visí tam, než zežloutne a je k nepřečtení. Kdyby to pomohlo jen jednomu člověku z vesnice, je to dobré,“ vysvětluje starosta.

PRÁCE JE DOST

Připomíná i pozitivnější čísla. Díky nové výstavbě ve Vrbici klesl průměrný věk. „Když jsem před 11 lety jako starosta začínal, průměrný věk tu byl 54 let. Teď je kolem 47 let,“ doplňuje.

Dopravní obslužnost ve Vrbici není špatná, lidé se za prací dostanou i bez aut. Autobusy odsud jezdí do Roudnice, Štětí, Hoštky, s přestupem se dá dojet i do Litoměřic, kde je řada pracovních příležitosti. Někteří lidé z Vrbice jezdí pracovat do Roudnice, zejména do výrobny Adient, asi 10 jich dojíždí do Mondi Štětí. Přímo ve Vrbici jsou dílny AGRO Hoštka, kde je zaměstnáno asi šest místních.

Sama obec zaměstnává několik lidí na veřejné, respektive obecně prospěšné práce sjednávané pracovním úřadem či probační a mediační službou. „Pokud nejde o lidi odsouzené za krádež, beru je všemi deseti,“ tvrdí starosta. Jakmile začne růst zeleň, práce je prý dost a nemá problém vzít až pět lidí. „Přednostně beru místní, kteří chtějí pracovat,“ dodává. Nezaměstnaných je ve Vrbici 29, což je podstatně méně než původních 50 asi pět let nazpátek. „Na pracovním úřadu jsou tak v tuto chvíli už jen lidé, kteří pracovat nemůžou nebo nechtějí,“ podotýká Mikl.

Případnou doprovodnou trestnou činnost spojenou s problémem zadlužení starosta přímo v obci neregistruje. Pokud zde došlo například k vykradení obchodu, nebyli pachateli místní.