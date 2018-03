Největším přáním litoměřických dětí je jump park

Management - Management Vedoucí 50 000 Kč

Vedoucí ostatních úředníků vedoucí útvaru řízení investic / projektový manažer. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Lafarge Cement, a.s. se sídlem v Čížkovicích hledá nové kolegyně/kolegy na pozici, Vedoucí útvaru řízení investic / Projektový manažer, Vedoucí útvaru řízení projektů zajišťuje dle stanovené metodiky bezpečné, nákladově a časově efektivní řízení investičních projektů závodu ve všech fázích projektového řízení. Spravuje investiční rozpočty. Zajišťuje naplnění schvalovací procedury projektů v prostředí SAP. Při přípravě a realizaci spolupracuje s projektovými manažery i zaměstnanci technických center skupiny LafargeHolcim. Ve spolupráci s dodavateli a kolegy z ostatních útvarů podílejících se na projektech prosazuje principy bezpečné práce., Předpoklady a požadavky na kandidáty:, " VŠ vzdělání technické + přehled v ostatních technických oblastech, " znalost projektového řízení a praxe v řízení investičních projektů, , nejlépe v průmyslovém prostředí ústeckého regionu, " čeština na úrovni rodilého mluvčího slovem i písmem, " angličtina úrovně pokročilé a schopnost plynulé komunikace v odborných oblastech, " výborné organizační a komunikační schopnosti, " osobnostní předpoklady pro práci v týmu, " vysoké pracovní nasazení a proaktivita, kooperativnost, flexibilita, " znalost práce na PC - MS Office uživatelsky, s důrazem na Excel , " znalost MS Project a AutoCad výhodou, " ŘP skupiny B, Nabízíme:, " Nástupní mzda od 50 000 Kč (dle kvalit kandidáta), po zapracování (zkušební době) navýšení odpovídající výkonnosti , " Roční bonus ve výši 10% z roční mzdy dle splnění osobních cílů a finančních ukazatelů společnosti, " Systém benefitů společnosti (příspěvek zaměstnavatele na produkty penzijního připojištění, pět týdnů dovolené, vlastní závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, vlastní zdravotní středisko s pracovnělékařskou službou a rehabilitační péčí, systém návratných bezúročných zápůjček, systém příspěvků na rekreaci, sport a zdravotní péči, ozdravný program), " Místo výkonu práce v Lafarge Cement, a.s. v Čížkovicích u Lovosic, Termín nástupu dohodou. , Strukturovaný životopis a motivační dopis - oboje v angličtině - zašlete e-mailem na adresu: recruitment.eu@lafargeholcim.com, V předmětu e-mailu uveďte referenční kód: LH-INVPROMGT-CZ-001, Informace o Lafarge Cement, a.s. v ČR: www.lafarge.cz, Informace o skupině LafargeHolcim: www.lafargeholcim.com. Pracoviště: Lafarge cement, a.s., 411 12 Čížkovice. Informace: Bc. Petra Chmátalová, personalista, .