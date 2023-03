„Původně byl odlitek mince pro mě jen zajímavost, která pak získala hlubší význam a odkaz. Pro mě jako skautku, která právě kvůli zákazu oficiálně skautkou nebyla, to má ještě mnohem hlubší význam,“ řekla Danica Kocichová, která se před lety do Roudnice nad Labem přistěhovala.

Mince se odlévala zřejmě v roce 1990 na učňovském pracovišti Roudnických strojíren a sléváren. Učni tam docházeli na praxi, protože v té době ještě neměla škola vlastní slévárenské prostory. „V té době tam pracovali jako mistři pánové Martinec a Pšenička a práce probíhaly pod jejich dozorem. Nejprve bylo nutno vytvořit sádrový odlitek, podle něj se udělala odlévací forma. Následně se musely srazit hrany a celý výrobek finálně vycizelovat,“ popsal proces výroby tehdejší mistr strojírenské výroby Petr Vancl.

Grafická podoba odlitku se dělala podle tehdejší jednokorunové mince a na starosti ji měl Miroslav Valina.

„K samotné prvoinstalaci na chodník došlo kolem roku 2000. O deset let později se náměstí rekonstruovalo a bylo potřeba ji vyndat. Následně byla do chodníku zasazena zpět,“ vzpomínal Michal Havlák pracující na odboru dopravy v Roudnici nad Labem, který má na starosti právě silniční hospodářství. „Já jsem tady už od nepaměti, ale nevzpomínám si, odkdy tady vlastně mince je. Ale vím, že si ji tady turisté fotí. Zasazovali jsme se o to, aby tady po rekonstrukci zůstala, což se povedlo,“ řekla manažerka České spořitelny Monika Cvrčková.

Po desítky let používané korunové mince byly raženy ve Státní mincovně v Kremnici ze slitiny 91 % mědi, 8 % hliníku a 1% manganu. Měly vroubkovanou hranu a nebyly magnetické. Platit se s nimi dalo od 2. září 1957 do 31. prosince 1992. Jejich průměr byl 23 milimetrů a hmotnost 4 gramy.

Skautka a sochařka



Bedřiška Synková-Hoffmannová

se narodila v roce 1935. Jako aktivní skautka byla v padesátých letech, v době nejtvrdších komunistických represí, aktivistkou a vedoucí skupiny ilegálního skautingu. Byla zatčena, vyšetřována a obžalována. „Bylo to 2. srpna 1954 v sedm ráno. Byli myslím tři a chtěli po mě, abych s nimi jela do Bartolomějské, že se mnou potřebují mluvit,“ popsala své zatčení Bedřiška Synková-Hoffmannová v Příbězích 20. století. Soud jí poslal na 10 let do žaláře. Ve věznicích v Želiezovce a Pardubicích si nakonec odseděla 5 let. Součástí rozsudku bylo i zkonfiskování majetku a odebrání občanských práv. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 emigrovala s manželem a synem nejprve do Vídně a následně do Švýcarska.



Marie Uchytilová (1924-1989)

byla významnou českou sochařkou. V roce 1956 se stala autorkou výtvarné předlohy jedné strany československé korunové mince. S vyobrazením dívky sázející lípu, tedy český národní strom, sice nezvítězila v konkurenci ostatních návrhů. Tehdejší režim netušil, že předlohou dívky byla fotografie vězněné Bedřišky Synkové. Uchytilová je mimo jiné i autorkou pietního sousoší lidických dětí.