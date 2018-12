Severní Čechy - Desetina dětí tráví na internetu více než pět hodin denně, vyplynulo z průzkumu statistiků.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Klára Cvrčková

Asi se to dalo čekat. Nejoblíbenější věcí mezi dětmi je mobilní telefon. Desetina z nich tráví na internetu více než pět hodin denně. Vyplývá to z výsledků projektu Minisčítání 2018 Českého statistického úřadu (ČSÚ). Co asi překvapí více, je, že podle šetření odborníků polovina dětí zvládne sama rozdělat oheň či zatlouct hřebík a třetina umí přebalit miminko.

„Minisčítání ukázalo, jak důležité jsou pro dnešní děti moderní informační technologie. Zajímavé přitom je, že se zároveň polovina z nich považuje za manuálně zručné. Dovedou zacházet s pracovními nástroji a třeba při pobytu v přírodě zvládnou sami rozdělat oheň na tábořišti,“ shrnul předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nejoblíbenější věcí je mobil, který by si jako jediný předmět vybralo ze širšího seznamu plných 43 % dětí, 31 % by volilo počítač nebo notebook s internetem. Celkem 11 % dětí tráví denně více než 5 hodin na internetových stránkách nebo na mobilních aplikacích.

„Mám pětiletého syna, kterého se maximálně snažím vést ke sportu, ať už je to judo, hokej, fotbal, nebo další pohybové aktivity. Sledování televize se snažím omezit na minimum, tablet u nás neexistuje, mobil jen když voláme rodině. Rozhodně nemám v plánu klukovi mobil pořizovat v brzkém věku. Problémem je pozdější věk, kdy se dítě cítí být jako outsider, pokud ho mají ve třídě ostatní a ono ne,“ prohlásil František Bílek.

Podle něj přemíra sledování televize, používání mobilních telefonů či tabletů v dětech zabíjí fantazii. „Chápu, že je pro řadu rodičů lehčí děti zabavit právě moderní technikou, než se jim naplno věnovat. Je to samozřejmě špatně. Sledování pohádky v mobilu nebo na tabletu před spaním nikdy nevynahradí klasické čtení,“ dodal Bílek.

Do historicky čtvrtého Minisčítání se zapojilo celkem 26 014 dětí z 1 956 tříd z 386 základních škol a víceletých gymnázií. Většina respondentů byla ve věku 10 až 15 let. Čísla z projektu ukázala, že děti mají poměrně dobrý přehled o cenách běžných potravin, protože 59 % správně uvedlo, že litr polotučného mléka stojí 10 až 20 korun.

„Dozvěděli jsme se, že 41 % dětí nikdy nevidělo dojení krav. Dalších 6 % prý nikdy neslyšelo kukačku a nevidělo včelí úl a 2 % dětí dokonce nikdy v životě nebyla v lese,“ upozornila Helena Koláčková z ČSÚ.

47 % dětí chodí do školy pěšky, 28 % jezdí autobusem a 18 % vozí autem rodiče. Cesta do školy jim trvá většinou 5 až 15 minut. Nejméně oblíbeným předmětem ve škole je zpěv, který by zrušila pětina dětí, čeština se umístila na dalším místě a nepřálo si ji 12 % z nich.

Na mobily a tablety se „specializuje“ teplický spolek Bez nudy, který pracuje s mládeží. Pro děti organizuje různé tábory a pobyty v přírodě.

„Naše tábořiště v Orlických horách jsme pořizovali před 20 lety. Tedy v době, kdy se nám ještě o pandemii mobilního šílenství ani nezdálo. Podmínky jsou ale u nás pro veškerou elektroniku velmi nepříznivé. Děti mají k dispozici na dobíjení jen jednu sdílenou zásuvku. Navíc signál kolísá a my určitě dětem neříkáme, kde zaručeně je,“ vylíčila Michaela Čásková ze spolku Bez nudy.

Tvrdí, že tam, kde je nabitý program, nemusí být nonstop nabitý mobil. „Doporučujeme všem mobil vypnout a uložit na dno kufru a zapnout třeba večer nebo o poledním klidu na konkrétní hovor s rodinou,“ dodala Čásková.