Nejlepší chemik okresu? Má ho straškovská škola

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí posunu, posunovači, 16 000 Kč

Vedoucí posunu, posunovači, brzdaři pracovník na železnici - posunovač/ vedoucí posunu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: posunování železničních vozů, zajišťování vozů proti ujetí, doprovod samostatně jedoucího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku, obsluha seřaďovacích návěstidel obsluha železničních vozů při vykládce, včetně jejich dočištění., Jedná se 12hodinové směny (denní, noční), nepřetržitý provoz (i víkendy)., Pracoviště: areál Mondi Štětí., Nástup: IHNED (co nejdříve)., Požadujeme:, výborný zdravotní stav dle vyhlášky 101/1995 Sb. - především zrak (NESMÍ být brýle, kontaktní čočky), ochotu učit se, protože po nástupu Vás čeká učení železničních předpisů, vysoké pracovní nasazení. , Nabízíme:, mzdu na dovolenou a na Vánoce, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 1000 Kč pro každého, 25 dní dovolené, příspěvky na stravné a další benefity a výhody., V případě zájmu zašlete prosím životopis na email: gomolova@awt.eu do předmětu uveďte název pozice POSUNOVAČ ŠTĚTÍ.. Pracoviště: Advanced world transport a.s., provozovna štětí, Litoměřická, č.p. 272, 411 08 Štětí. Informace: Martina Gomolová, .