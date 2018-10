Nedá se jen vyhrávat. To by bylo příliš pohodlné, říká Ondřej Štěrba

Litoměřice /ROZHOVOR/ - Volební štáb protikandidáta vítěze senátních voleb v litoměřickém obvodu, lékaře Ondřeje Štěrby (ANO), zasedal v poslanecké kanceláři Richarda Brabce na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

Co říkáte na svůj volební výsledek 43,59 procenta, který nestačil na vítězství?

Nepříjemně mě překvapil. Šel jsem do toho s tím, že chci vyhrát. Měl jsem kolem sebe skvělý tým a podporovatele, od 21. srpna jsme pracovali na intenzivní kampani, moje zklamání je pochopitelné. Soupeři jsem už blahopřál. Nám všem, prostým občanům senátního obvodu, přeju, aby se co nejdřív začaly plnit jeho velkorysé sliby.

Jaké jste si dával šance?

Po pondělní debatě v České televizi jsem měl možná přehnané naděje. Hlavně nezúčastnění lidé mi psali a volali, že i když třeba nebyli rozhodnutí vůbec k volbám jít nebo se neztotožňují s naší značkou, budou mě volit proto, že jsem byl v duelu lepší. Zřejmě jsem neměl pokoru, naladil mě přespříliš optimisticky.

Co hodláte dělat teď?

Šest let je dlouhá doba, ale uteče. Pokud mi dá hnutí důvěru a pokud budu vnímat, že moje práce zastupitele má smysl, tak bych se o post senátora pokusil znovu. Dokážu si představit, že po šestiletém odpočinku a třeba za jiné politické konstelace by moje šance mohly být větší.

Proč podle vás vyhrál Ladislav Chlupáč?

Troufám si říct, že na jeho vítězství, byť ho nesnižuji, se podepsaly i věci, které nemají s námi dvěma nic společného. Třeba že do Senátu se spíš provolí kandidát té strany nebo hnutí, které aktuálně nejsou u moci. Nebo mohly být hlasy pro něj i protestní hlasy proti našemu hnutí.

Cítíte se rezignovaný?

Nebyla to tak fatální prohra. Rozhodně nebudu malomyslný nebo teď všeho nenechám. Mám podporu značného procenta voličů jak v senátních volbách, tak i v těch do litoměřického zastupitelstva, a za to pokorně děkuji. Chci a budu pracovat dál. Nedá se jen vyhrávat. To by bylo příliš pohodlné.