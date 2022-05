Nebezpečné úseky silnic na Litoměřicku: sjezd z D8 u Doksan a v okolí Lovosic

/DATA/ Patnáct dopravních nehod a šestnáct zraněných lidí. To je bilance posledních dvou let na silnici II/608 u výjezdu z dálnice u Doksan. Na Litoměřicku je toto místo vůbec nejrizikovějším co do počtu zraněných či mrtvých. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven, která má Deník k dispozici. Nejčastější příčinou havárií je tam podle záznamů nedání přednosti v jízdě.

Srážka dvou osobních vozů u Doksan. Jeden z vozů skončil v poli. Snímek ze začátku května 2022 | Foto: HZS Ústeckého kraje

Častým dějištěm karambolů je také úsek dálnice D8 u Lovosic. Pojišťovny tam za poslední dva roky evidují bezmála pět desítek nehod. Jedna z posledních, navíc tragická, se tam odehrála ve čtvrtek 19. května. Srážka dodávky a nákladního auta si vyžádala dva lidské životy. Další havárie se ve stejný udála na výjezdu směrem na centrum Lovosic v opačném směru. Tam skončilo osobní auto v poli a dostupné informace hovořily o dvou zraněných. Jako nejčastější příčina nehod, ke kterým v tomto úseku došlo, udávají data z České asociace pojišťoven to, že se řidič plně nevěnoval řízení. Tragická nehoda u Lukavce uzavřela provoz na dálnici D8, bouralo se i u Lovosic Rizikový úsek v blízkém okolí Lovosic představuje také silnice I/15. Za dva roky jsou jich dvě desítky. Hlavní příčiny? Nevěnování se řízení a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Čísla asociace reflektují víceméně také zkušenosti dopravních policistů. Jak přiblížila mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová, na základě jejich vyhodnocení se v okrese nacházejí dvě více riziková místa, kde dochází častěji k dopravním nehodám. „První z nich je u sjezdu z dálnice D8 u Doksan ve směru na silnici II/118 na obec Budyně a Dušníky. Druhé pak kruhový objezd u sjezdu z dálnice D8 u Sulejovic na Lovosicku,“ sdělila Kofrová. Mezi riziková místa v Lovosicích patří také křižovatka v Terezínské ulici. Ještě letos má začít její přestavba na kruhový objezd. Frekventovaná křižovatka mezi místními známá také jako U jatek nesplňuje podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požadavky na bezpečnost. Na místě v minulosti došlo k řadě dopravních nehod, a to i smrtelných. „Je to důsledek jejího nevhodného uspořádání, neboť sdružuje tři křižovatky na malém prostoru. Je tak snadné ztratit orientaci a uvědomění o přednostech v jízdě. Úpravou na okružní křižovatku se zredukuje počet kolizních bodů, čímž se zvýší bezpečnost projíždějících řidičů,“ vysvětlilo ŘSD s tím, že přestavba je žádoucí i s ohledem na vysokou intenzitu provozu v místě. Ve směru od Litoměřic míří ke křižovatce po silnici I/15 denně v průměru přes 11 tisíc aut. Z opačného směru přesahuje průměrná intenzita provozu za 24 hodin přes 8,5 tisíce vozidel. Pozor na nebezpečné nehody: Toto jsou místa, kde Češi nejčastěji bourají Nejčastější vyhodnocené příčiny nehod v podobě nedání přednosti či nepozornosti za volantem, o kterých hovoří čísla České asociace pojišťoven, potvrzuje také BESIP. „Z hlediska příčin nejzávažnějších dopravních nehod stále figurují na předních místech nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení a nedání přednosti. Zhruba 30 procent obětí nehod v osobních a nákladních vozidlech nebylo připoutáno bezpečnostním pásem. Někteří čeští řidiči a spolujezdci tak bohužel stále opomíjejí tento základní bezpečnostní prvek a doplácí na to,“ upozornil BESIP.

