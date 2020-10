Litoměřická nemocnice je aktuálně zařazena do algoritmu péče o pacienty s podezřením nebo prokázaným onemocněním covid-19. Uvedl to její ředitel Radek Lončák.

„Na interním oddělení s bariérovým přístupem je vyčleněno šest standardních kyslíkových lůžek. S potřebou zvýšení lůžkové kapacity pro pozitivní pacienty nemocnice od této středy vyčlenila jednu interní lůžkovou covidovou stanici s deseti kyslíkovými lůžky,“ řekl Lončák s tím, že lůžka jsou nyní obsazená. V nejbližších dnech proto bude nemocnice jejich počet rozšiřovat o dalších sedm.

„Vzhledem k tomu, že jsme limitováni počtem personálu, to nemůže být více,“ vysvětlil Lončák. V této souvislosti dochází k restrukturalizaci na jiných odděleních a omezování neakutní péče, jež může být odložena.

„Museli jsme omezit plánované operace, které vyžadují následnou hospitalizaci na intenzivním lůžku. Důvodem je potřeba mít tato lůžka i personál volné pro přibývající pacienty s covidem-19,“ doplnil ředitel litoměřické nemocnice.

Omezit péči a plánované operace se zatím nechystá Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Potvrdil to mluvčí Penta Investments, která nemocnici vlastní, Ivo Mravinac. „V Roudnici zatím nemáme důvod jakkoli omezit péči ani plánované operace. Pokud by se u nás objevil pacient, u kterého by se ukázalo, že je covid-pozitivní, podle dohody na úrovni kraje bychom ho převezli do nemocnice v Litoměřicích,“ sdělil Mravinac a doplnil, že litoměřické nemocnici ta roudnická pro změnu ráda vypomůže s kapacitou běžných lůžek.

V současné době není v roudnické nemocnici hospitalizován žádný pacient s onemocněním covid-19. Avšak pro urgentní případy má vyčleněna dvě plně vybavená lůžka, která jsou oddělena od běžného provozu nemocnice.

Na Litoměřicku se situace s koronavirem den ode dne zhoršuje a počet případů roste. Ředitelka krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková přiblížila, že mezi nemocnými je velký počet členů různých sportovních klubů a jejich rodinných příslušníků. „Řada lidí si onemocnění přivezla také z Prahy, kam jezdí za prací nebo studovat,“ řekla Šimůnková.

Případy řeší hygienici v okrese také v mateřských a základních školách. Od 1. března do 8. října na Litoměřicku onemocnělo 1143 lidí, 552 z nich už se vyléčilo. Aktuálně nemocných bylo 578. Třináct lidí s onemocněním covid-19 zemřelo.