Fešácká kštice oblíbeného moderátora a herce Aleše Hámy padla kvůli Limitům. Televizní seriál s tímto názvem nyní natáčí pro Českou televizi tým kolem dramatika Petra Zelenky. Ten má za sebou několik úspěšných filmů včetně posledního Modeláře nebo starších Samotářů a Knoflíkářů.

Filmový a divadelní specialista na sondy do lidského nitra i současné společnosti se tentokrát zaměřuje na téma ekologického aktivismu. Háma hraje severočeského podnikatele z oboru likvidace odpadu, který se proti své vůli stane ikonou ekologických protestů skupiny Limity růstu. Ty inspirovali skuteční aktivisté sdružení pod názvem Limity jsme my. O zápletku se stará generační konflikt mezi otcem a synem, ale i manželská zrada. „Ekologické téma zpracovávám jako rodinné téma,“ naznačuje svůj tvůrčí přístup Zelenka. Podle něj je názor na ekologii nejen mezigenerační téma, když způsobuje neshody i napříč jednou generací.

Režisér má na aktivismus a ekologii dvojznačný pohled. „Oxidu uhličitého se nezbavíme. Ale možná je řešením otevřenost lidí, kteří musí začít uvažovat jinak,“ nastiňuje Zelenka s tím, že se lidé musí adaptovat na nové podmínky, a to i v rodině. Ekologický problém je podle něj ale v principu neřešitelný. „To bychom asi museli spáchat všichni sebevraždu, aby se planetě ulevilo,“ konstatuje dramatik s trpkým úsměvem. V seriálu chtěl ukázat svébytnost a dokonce krásu industriálu včetně objektů jako teplárny a povrchový důl. „Brzo už na něco takového možná budeme jen vzpomínat,“ upozorňuje režisér s odkazem na plánovaný brzký konec těžby uhlí a souvisejícího průmyslu v regionu.

Limity se odehrávají v regionu a také se tu z většiny točí. S výjimkou povrchového dolu Jiří na Sokolovsku. S výběrem lokalit týmu pomohla Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Vytipovávali jsme desítky lokací od univerzitní půdy, základní školy, parku nebo textilky v Jiřetíně. Točili také v děčínské nemocnici, kde byli moc spokojení,“ popisuje šéfka kanceláře Bára Hyšková. V Libochovicích se několik dní natáčely dialogy v obyčejném rodinném domě, který krátkodobě „ozdobil“ hanlivý nápis. Podobné lokality v soukromém vlastnictví ke krátkodobému pronájmu filmařům kancelář hledá přes realitky i na Facebooku a má také už svou databázi podobných objektů k mání. „To je to nejtěžší, dostat se do nich dovnitř. Musí být blízko dalších lokací, kde se točí,“ poznamenává Hyšková.

Libochovičtí mohli v těchto dnech kromě jiných hereckých es zahlédnout ve městě oblíbeného moderátora Aleše Hámu. Měl ale tak neobvyklou frizúru, že bylo těžké ho identifikovat. „Vypadá trochu jako Fantomas nebo Kojak,“ poznamenal jeden místní. Holá lebka byla pravá, krvavé šrámy na ní ale jen maska. „Moje seriálová postava utrpí v autě určitý úraz,“ naznačuje herec, proč taková změna sestřihu. Nový vzhled mu ale prý život příliš nekomplikuje. „V divadle to sice ze začátku obvykle zašumí v hledišti. Ale já to pak vysvětlím, dodal jsem si to do děje. A v televizi mám všechno dotočené do listopadu. Doufám, že do té doby mi to doroste,“ usmívá se herec. Ten nebyl v Libochovicích poprvé. „Kromě toho, že jsem tu hrál mnohokrát v divadle, navštívili jsme zdejší zámek během natáčení seriálu V karavanu po Česku. A je to město, které má v lásce můj herecký kolega Václav Kopta, trávil tu mnohá léta. Takže spolu o tomto krásném místě pod Házmburkem vedeme často debaty,“ svěřuje se Háma.

Štáb Petra Zelenky má natáčení osmidílného seriálu Limity v Ústí nad Labem, na Litoměřicku a dalších místech rozložené do pětašedesáti dní. „Poslední klapka by měla padnout na začátku srpna,“ prozradila Dominika Marie Juklová z České televize. Na obrazovky by mělo nové dílko vstoupit příští rok.

