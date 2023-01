Slavný detektiv spisovatele Georgese Simenona má ve Francii velkou tradici. Bruno Cremer převzal dýmku od herce Jeana Richarda, který hrál Maigreta 23 let a natočil celkem 88 epizod.

Zdroj: Youtube

Maigret Bruno Cremer intro theme Zdroj: YouTube.com/Ciuccio Ciucci

Pro tak veliký projekt, na tehdejší dobu s obrovským rozpočtem, bylo nutné najít koproducenty. Čeští diváci poznají v mnoha exteriérech Prahu, její ulice, domy i malá náměstí. Přesto je Česká televize jako koproducent uvedena jen u několika dílů, kde se v řadě vedlejších rolí objevují známí čeští herci, za kamerou Jiří Macháně a u dvou epizod i režisér Juraj Herz.

Natáčelo se i v ploskovické zámku. Jak v interiérech, tak v zámecké zahradě. Ve fotogalerii u tohoto článku najdete snímky z natáčení dílu Maigret a kněžna.

Na fotografiích je Bruno Cramer a Didier Raymond v zámecké parku.

Na setkání se skvělým hercem si dodnes dobře pamatuje Karel Pech, fotograf Deníku. "Moje vzpomínky jako fotoreportéra jsou na Bruno Cramera a potažmo na filmový štáb úžasné. Po příjezdu do Ploskovic nám bylo naznačeno, že mistr má občas 'své dny' a není moc sdílný k rozhovorům. Měli jsme štěstí, krásné počasí a úžasná atmosféra ploskovického zámku 'Bruna' tak nalidily, že se po půlhodině otevřely dveře karavanu a tam vykoukl Maigret s úsměven od ucha k uchu a v tu chvíli nebyl žádný problém vést dvacetiminutový rozhovor," vzpomíná Karel Pech.

"Ve stejném duchu to bylo i na place. Je to krásné vzpomínka na úžasného herce, který odešel již před několika lety do hereckého nebe a zůstaly už jen fotografie," dodává fotoreportér.