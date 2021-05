„Neměli jsme velké finanční rezervy, potřebovali jsme trochu štěstí, a nakonec ho měli hromadu. Sníh, vánice, vítr, mlhu i slunce. Dále obětavý štáb a výborné herce, kteří se nikdy nelekli přírodních podmínek, kterým jsme se museli přizpůsobit i s nimi bojovat. Také jsme cítili obrovskou podporu od krkonošských obyvatel, spousta z nich se na vzniku filmu podílela a bylo poznat, že nám moc drží palce. Doufáme, že je nezklameme,“ říká režisér Tomáš Hodan.

Natáčení se oproti původnímu plánu mírně protáhlo kvůli komplikacím způsobeným covidem-19, nicméně zima na filmový štáb naštěstí počkala a sníh se na horách drží ještě teď. Filmaři se během dvou měsíců od konce února do konce dubna vydali na autentická místa na hřebenech Krkonoš, na Labskou boudu, Medvědí boudy, Brádlerovy boudy, na Jizerku, do Hostinného, do Lázní Toušeň, Škvorce, Lukova u Loun a Prahy.

„Všichni tvůrci, herečky, herci a celý štáb podali při natáčení úžasný profesionální výkon v extrémních podmínkách na hřebenech Krkonoš. Na to, jak jsme i 12 hodin stáli ve vichřici v –10˚C, budu vzpomínat celý život. Mám radost z natočeného materiálu, těším se do střižny, a hlavně do kin v únoru 2022," dodává Ondřej Beránek, který je spolu s Martinou Knoblochovou producentem filmu za společnost Punk Film.

Film Poslední závod přiblíží legendární lyžařský závod, který se odehrál na hřebenech Krkonoš v roce 1913 a při němž zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Studiem dobových materiálů se tvůrcům podařilo zrekonstruovat závod minutu po minutě a ukázat ho bez dobových nánosů tak, jak se skutečně stal… V hlavní roli Bohumila Hanče se představí Kryštof Hádek, další postavy historického příběhu ztvární Judit Bardos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek, Jaroslav Plesl, Jan Nedbal, Cyril Dobrý, Jan Hofman a další.

Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Hory se zpočátku století začaly dynamicky proměňovat, zejména díky jedné novince v českých zemích – lyžím. Bohumil Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů, ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře znali, setkali se i na startu osudného závodu v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám. Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath a s nasazením vlastního života se jej snažil zachránit, bohužel marně. Později je v horách nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel, který ho chtěl na trati podpořit a v prudké vánici mu půjčil svůj kabát….

Po mnichovských událostech, druhé světové válce a následném komunistickém puči se příběh Němce, který riskoval život, aby pomohl českému kamarádovi, nehodil, a Emerich Rath byl ze všeobecně známého příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel a stal se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.

s využitím www.2media.cz