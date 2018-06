NAŠE ŠKOLKA: Už ve středu představíme děti z MŠ Sluníčko v Litoměřicích

Stavební technici projektanti, konstruktéři projektant. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Natura Space CZ s.r.o. se zabývá prodejem a výstavbou dřevostaveb., Do našeho týmu hledáme projektanta., Požadavky jsou znalost AutoCadu, zodpovědnost, spolehlivost., Náplní práce je:, • Vytváření projektové a výrobní dokumentace., • Vytváření půdorysů do smluv o dílo., • Vývoj nových a úpravy stávajících produktů., Způsob kontaktování zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Natura space cz s.r.o.., 413 01 Roudnice nad Labem. Informace: Kateřina Faistová, +420 417 631 124.

Ostatní - Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství 24 000 Kč

Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) obsluha čistírny odpadních vod. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 28750 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co bude Vaší prací:, obsluha technologie čistírny odpadních vod a pomocných provozů, pochůzková a kontrolní činnost, odebírání vzorků, úklidové práce v rámci udržování čistoty technologie svěřeného úseku, samostatná práce na svěřeném úseku, 8h směny (pouze ranní, pondělí-pátek), Proto byste měl(a) mít:, středoškolské vzděláním s maturitou nebo vyučení + praxe ideálně technického či chemického zaměření, zkušenost z chemického provozu nebo provozu ČOV, pozice je však vhodná i pro absolventy, které naši zkušení zaměstnanci zaškolí, dobrý zdravotní stav, základní znalost práce na počítači - máme automatizované provozy, chuť pracovat samostatně, Proč se Vám u nás bude líbit: , jsme stabilní a prosperující český zaměstnavatel, práce je u nás zajímavá a různorodá, pokud budete šikovný(á) můžete počítat s kariérním postupem i vyšší mzdou, o své zaměstnance pečujeme a nabízíme jim řadu výhod:, více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné stravování za pár kaček přímo ve firmě, firemní cafetérii, příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání a internet, zdarma vstupy do sportovních a kulturních zařízení, spoustu firemních akcí pro zaměstnance i jejich rodiny a štědrý příspěvek po prvním roce pracovního poměru, , Benefity v hodnotě 10 000 Kč ročně a více:, " Štědrý příspěvek po prvním roce pracovního poměru , " Příspěvek na dojíždění, " Cafetérie, " Příspěvek na penzijní připojištění, " Bonusy za pracovní výročí, " Týden dovolené navíc, " Dotované závodní stravování, " Výhodné telefonní tarify a pojištění, " Bezúročné půjčky, " Firemní akce pro zaměstnance a jejich rodiny, zdarma vstupenky na sport a kulturu, Začít u nás můžete: IHNED , Smlouva: na dobu určitou na 1 rok, a když se Vám u nás bude líbit a my budeme spokojeni, s radostí ji prodloužíme na dobu neurčitou , Více Vám poví: V. Sedláková, 416 564 911, vendula.sedlakova@preol.cz.. Pracoviště: Preol, a.s., Terezínská, č.p. 1214, 410 02 Lovosice 2. Informace: Vendula Sedláková, +420 416 564 911.