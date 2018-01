Nadšenci soutěží v počtu výstupů na Milešovku, lezou na ni i několikrát denně

Lovosicko - Vylézt na Milešovku, královnu Českého středohoří? Proč ne, ale vylézt na ni víc než 200x do roka? To už si žádá nadšení!

A protože takových nadšenců jsou u nás desítky, vznikl dobročinný projekt s názvem Milešovka 365, který pomocí čipů eviduje výstupy turistů na vrchol. „Projekt letos funguje třetím rokem. Čipové zařízení jsme u hospody na Milešovce umístili v březnu 2016,“ řekl Václav Bašek, který s nápadem na elektronickou knihu výstupů přišel. Zařízení je umístěné venku na Chatě Milešovka.

Jeho nápad učaroval více než stovce lidí, kteří se projektu nyní aktivně účastní a horu dobývají i několikrát denně. V roce 2016 se na prvním místě umístil 54letý účastník s přezdívkou Novis z Bořislavi, který přiložil čip na čtečku 275 krát. O rok později zdolal horu "pouze" 91 krát. Loni vyhrál závodník Špágr z Kostomlat, který i v téměř 70 letech dosáhl 207 výstupů.

Zapojit se do projektu může každý, stačí si pořídit čip u obsluhy chaty na Milešovce. Výtěžek z prodeje pak Václav Bašek zasílá na dobročinné účely. „Vybrané peníze putují postižené Terezce z Bíliny. Během roku pořádáme závody 4x4 Milešovka, výtěžek z nich putuje také Terezce,“ vysvětlil Bašek.

Platného výstupu na 837 metrů vysokou Milešovku lze dosáhnout chůzí, během nebo jízdou na kole. Vlastníkem čipu pak může být kdokoliv starší 10 let. „Je to jedna z mála soutěží, kde mohou soupeřit výkonnostní sportovci s obyčejnými hobíky. U výstupu není důležitý čas, ale to, že soutěžící dosáhl vrcholu čestným způsobem a vlastní silou,“ dodal Bašek.