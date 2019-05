Šlo o akci v rámci zahájení kampaně Příští stanice Lovečkovice!, pomocí které chce spolek shromažďovat peníze za účelem obnovení tratě ze Zubrnic do Lovečkovic. Výstavba asi pěti kilometrů kolejí by stála mezi 20 až 30 miliony korun.

„Našemu spolku se povedlo po 15 letech téměř nemožné zprovoznit v roce 2010 šest a půl kilometru dlouhý úsek z Velkého Března do Zubrnic, na kterém provozujeme za podpory Ústeckého kraje každý víkend od dubna do října turistické vlaky. Nyní usilujeme o obnovu dalších pěti kilometrů ze Zubrnic do Lovečkovic. Protože v tomto úseku je těleso dráhy velmi zchátralé, jsou zde rozkradené kolejnice a zrušené železniční přejezdy, bude se tak jednat téměř o novostavbu. Proto se neobejdeme bez financí od firem a lidí, kteří nám fandí,“ řekl zástupce spolku Radek Kubala.

Nádherná krajina

Železniční trať, která původně vedla z Velkého Března přes Zubrnice a Lovečkovice do Úštěku, byla v roce 1978 rozhodnutím tehdejších orgánů zrušena, přestože prochází nádhernou krajinou Českého středohoří. „Je také unikátní svými sklonovými poměry, které místy přesahují i 40 promile, což je hranice pro ozubnicové dráhy,“ dodal Kubala.

Šest až osm let

V úseku Lovečkovice Úštěk horní nádraží byla trať snesena, z Velkého Března do Lovečkovic trať zůstala částečně zachovalá, i když část ze Zubrnic dále na Lovečkovice během 40 let bez provozu velmi zchátrala a dnes se dá projet malý úsek právě jen k hranicím okresů Ústí a Litoměřice, a to jen drezínou.

Dobu, než se cestující poprvé svezou ze Zubrnic do Lovečkovic, spolek odhaduje na 6 až 8 let. Záležet bude na úspěchu kampaně a také na tom, zda se sdružení obcí okolo tratě, které za účelem obnovy vytvořily společný projekt, podaří uspět v žádosti o dotace. „Prozatím jsme se dohodli, že letos navážeme v Zubrnicích na železniční spoje historickými autobusy, které pojedou v linii bývalé dráhy přes Lovečkovice do Úštěku a zpět. Mezitím budeme trať postupně obnovovat,“ doplnil Kubala.

První vlaštovkou tak byla jízda drezíny se starosty. „Propagaci kampaně jsem se rozhodl podpořit osobně i touto zajímavou akcí, kdy se se starostou Lovečkovic potkáváme na hranici našich obcí,“ uvedl starosta Zubrnic Tomáš Pernekr. V první fázi chtějí fandové obnovy železnice postavit 500 metrů kolejí. „Potřebujeme na to zhruba 1,5 milionu,“ informoval Martin Havránek ze Zubrnické museální železnice. Spolek spustil pro kampaň vlastní webovou stránku www.jedemdal.cz.