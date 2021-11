/FOTO/ Při cestě vlakem z Lovosic do České Lípy lze mezi jednotlivými stanicemi pozorovat značné kontrasty. Zatímco například horní nádraží v Litoměřicích nebo nádraží v Ploskovicích po nedávných rekonstrukcích září novotou, některá naopak po opravě volají. Příkladem může být nádraží v Úštěku, jež kromě místních využívají hojně i turisté, kteří do Úštěka a okolí míří. Staniční budova ale nepůsobí zrovna příjemně.

Vlakové nádraží v Úštěku čeká příští rok rekonstrukce. | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

To si myslí i jeden z místních, který lokálkou často cestuje. „Je to až ostuda a nádraží by si opravy už opravdu zasloužilo. Hlavně ta fasáda, která se drolí a opadává,“ komentoval Jan zašlý vzhled budovy.