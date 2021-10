Lokální trať Velké Březno – Lovečkovice – Úštěk / Verneřice byla postavena na přelomu let 1889 a 1890. Zrušená byla v roce 1978. Spolek Zubrnická museální železnice po letech snažení nejprve zprovoznil úsek z Velkého Března do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony turistické vlaky. Postupně se snaží o další postupnou obnovu zbylých částí. Trať proslavily také filmy Páni kluci a Rebelové. Scény z filmu Páni kluci z roku 1975 se natáčely mezi Lovečkovicemi a Úštěkem a hlavně v zastávce Levín. Železniční scény z Rebelů se v roce 2000 točily mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi a především na nádraží v Zubrnicích.

Právě se skladem má spolek v rámci oživení nádraží velké plány. Do budoucna tu kromě zázemí a dílny pro členy spolku má být také výstava věnovaná zejména drezínám, ale i další železniční tematice. Právě drezíny a možnost svezení se na nich budou zřejmě největším lákadlem pro turisty. Jezdit mají z Úštěka na zhruba 1,8kilometrovém úseku k vesničce Habřina.

Dohromady se na brigádě sešlo asi 15 lidí, a to jak ze vzdálenějších míst, tak i z blízkého okolí. Spolek brigády pořádá pravidelně každý měsíc. Podle Petra Tomana, který je členem výboru spolku a správcem tratí a pozemků, ale řada členů přijíždí na obnově nádraží pracovat i ve všední dny, po práci nebo když mají volno.

