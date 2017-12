Nad Úštěkem se prolétnou andělé

Úštěk - Oblíbená akce přiláká o víkendu do městečka tisíce návštěvníků.

Úštěcký advent 2016Foto: Deník/Karel Pech

Už posedmnácté budou nad hlavami lidí v Úštěku svištět andělé. Podívaná, kterou více či méně zdařile kopírují další města v republice, přiláká na úštěcké náměstí tisíce návštěvníků už o tomto víkendu. Organizátoři slibují také novinky, například novou mladou andělici.

Akci organizuje Libor Uhlík, jemuž byl inspirací slet dřevěného anděla v Benátkách na náměstí sv. Marka. „Řekl jsem si, když to jde s andělem dřevěným, musí to jít i s andělem živým. Naši tradici už na řadě míst kopírují, ale my byli první,“ říká pyšně Uhlík.

O úštěcký slet se dokonce v loňském roce zajímala i světová zpravodajská agentura Reuters. „Slet viděly desítky milionů lidí po celém světě, objevili jsme se v televizích, v novinách nebo na serveru Yahoo,“ připomíná organizátor.

Pro šestici andělů nebude slet z věže kostela sv. Petra a Pavla žádnou novinkou. „První anděl před 17 lety byla moje dcera, dnes už dospělá paní inženýrka, a celkem se jich vystřídalo kolem dvacítky. Nejdéle z andělů létá Anežka Poláčková. Ta začala létat ještě jako svobodná, bezdětná a nezadaná. Dneska už je to ale mamina na plný úvazek, takže naši andělé nejsou úplně nevinní,“ směje se Libor Uhlík.

Premiéru si v sobotu odbude mladá andělice z Úštěka. Andělské „poprvé“ však bývá pro organizátory tak trochu sázkou do loterie. Spuštění se z několika desítek metrů před zraky tisíců lidí totiž není úplně pro každého.

„Rodičům vždy vysvětlíme, co všechno slet obnáší a že holky nesmějí být trémistky a bát se výšek. Jednou se nám ovšem stalo, že se holčina nahoře rozklepala a odmítla letět. Není se čemu divit, je to obrovská výška a dole jsou tisíce lidí,“ vypráví Uhlík, kterému v této situaci vytrhl trn z paty právě nejzkušenější anděl Anežka Poláčková.

„Byla naštěstí v blízkosti a měla na sobě kostým, takže ji zastoupila a slétla místo ní. Kromě několikaminutového zpoždění nebyla akce narušená,“ říká a doufá, že podobnou zkušenost prožili jen jednou a zároveň naposledy.

Sedmnáctý ročník akce Úštěcký advent aneb Vánoce jako od Josefa Lady se bude konat v sobotu 16. prosince. Kromě dobového jarmarku se do Úštěku sjede více než 60 účinkujících v doprovodném programu a chybět nebudou andělé na chůdách, hudba, pohádky a prohlídky šatlavy a sklepení. Organizátoři letos připravili velké regulované parkoviště u jezera Chmelař, bude zdarma.

Andělé slétnou z věže kostela hned třikrát, a to kolem 11. hodiny, ve 14.30 a po setmění kolem 17.00.